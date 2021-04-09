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В Бурятии сиротам путём жеребьёвки распределили 27 квартир

В Бурятии сиротам путём жеребьёвки распределили 27 квартир
Общество,  Фото:pixabay.com
С детьми, согласившимися на заселение, заключены договоры найма на пять лет

8 апреля в зале заседаний администрации Октябрьского района Улан-Удэ прошла процедура жеребьёвки в целях распределения 39 жилых помещений. В составе комиссии по жеребьёвке принимали участие уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова и сопредседатель общероссийского народного фронта Бурятии Максим Кириенко.

- Наши специалисты пригласили на процедуру жеребьёвки надлежаще уведомлённых 39 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих судебное решение о предоставлении иного жилого помещения взамен ранее предоставленного и признанного непригодным, - уточнил директор ресурсного центра «Семья» Иван Суворов. - По итогам проведения процедуры жеребьёвки заключили договора найма специализированного жилого помещения 27 лиц из числа детей-сирот, 4 не явились на процедуру жеребьёвки, 8 отказались от предложенных вариантов жилых помещений.

С детьми-сиротами, которые дали своё согласие на заселение, уже заключены договоры найма спецжилфонда на пять лет. По истечении этого срока сироты, не имея просроченной задолженности по ЖКХ, не находясь в местах лишения свободы, вправе приватизировать жильё.

В министерстве соцзащиты Бурятии напомнили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года 5615 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в жилье. Из них права наступили у 4326 граждан.

- В 2021 году на обеспечения жильём лиц из числа детей-сирот предусмотрено свыше 418,2 млн рублей. Из этой суммы 393,2 млн рублей – это средства федерального бюджета, чуть более 25 млн рублей – регионального бюджета. Дополнительно в бюджете республики в 2021 году предусмотрено 47 млн рублей на обеспечение жильём лиц из числа детей-сирот по судебным решениям. Это позволит предоставить квартиры 185 гражданам из числа детей-сирот, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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