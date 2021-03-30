В Улан-Удэ увековечили имя фронтовика, на чьём подвиге стоял гриф секретности

В 1943 году закончил трёхмесячные курсы «Выстрел» на станции Дивизионная.





Так, 11 апреля 1945 года Федор Глебович участвовал в штурме Имперского моста у города Вена. Эту операцию доверили самым отважным воинам. Служить в то время ему в одной штурмовой группе довелось с будущим актером Георгием Юматовым, будущим писателем Алексеем Чхеидзе и будущим знаменитым генетиком, Героем соцтруда Иосифом Рапопортом. В течение 1,5 суток восемь контратак немцев было отбито взводом Сигаева. Сам Фёдор Глебович из противотанкового ружья уничтожил один бронетранспортер, две автомашины и 16 гитлеровцев.





В Улан-Удэ появилась улица фронтовика Фёдора Сигаева, представленного к званию Героя Советского Союза. С инициативой выступили в начале года представители Общероссийского народного фронта, сообщили в ОНФ по Бурятии.Фёдор Глебович родился в 1913 году в селе Ташелан Заиграевского р-на Бурятии. В 1926 году окончил четыре класса начальной школы. В 1937 году прошёл семимесячные центральные курсы счётно-финансовых работников в Москве. После окончания курсов был назначен бухгалтером в леспромхозе Красноярского края. Через некоторое время переехал в Улан-Удэ, где устроился на работу главным бухгалтером в Бурлесхимпромсоюза. С этой должности был призван в армию, где служил в звании гвардии старшего лейтенанта.В 1942 году закончил трёхмесячные курсы при политучилище Иркутска.После демобилизации работал бухгалтером в Бурятском обкоме партии. Затем перешёл на работу в Геологическую экспедицию, а после стал работать главным бухгалтером судоремонтного завода Улан-Удэ, откуда и ушёл на пенсию.Награждён орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».Эксперт ОНФ, краевед, корреспондент газеты «Бурятия» издательского дома «Буряад Унэн», член Союза журналистов России Баясхалан Дабаин отмечает, что Фёдор Сигаев во время службы совершил подвиг, данные о котором долгие годы хранились в архивах под грифом «секретно».- Знакомство с биографией ветерана для меня началось с того, что в рамках проекта издательского дома «Буряад Унэн» «Герои без звезд» я нашел в рассекреченных архивах минобороны России наградной лист на имя Федора Сигаева. А недавно познакомился с его родственницей и смог прикоснуться к его орденам. О подвиге, который совершил наш земляк и за который он был представлен к званию Героя Советского Союза, никто долгое время не знал, и я рад, что его имя увековечено, - комментирует Баясхалан Дабаин.В администрации города было принято решение о том, чтобы улица имени фронтовика появилась в посёлке Забайкальский. Распоряжение о присвоении улице имени Ф.Г.Сигаева вышло в марте этого года.- Мы очень благодарны Народному фронту и лично Баясхалану Дабаину за помощь в увековечивании имени нашего дедушки. Для нас это очень знаковое событие, и мы рады, что его имя и подвиг будут знать и помнить жители нашего города, - отметила внучка Федора Глебовича Татьяна Сигаева.