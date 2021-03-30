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В Улан-Удэ увековечили имя фронтовика, на чьём подвиге стоял гриф секретности

В Улан-Удэ увековечили имя фронтовика, на чьём подвиге стоял гриф секретности
Общество, 
Появилась улица Фёдора Сигаева, представленного к званию Героя Советского Союза

В Улан-Удэ появилась улица фронтовика Фёдора Сигаева, представленного к званию Героя Советского Союза. С инициативой выступили в начале года представители Общероссийского народного фронта, сообщили в ОНФ по Бурятии.

Фёдор Глебович родился в 1913 году в селе Ташелан Заиграевского р-на Бурятии. В 1926 году окончил четыре класса начальной школы. В 1937 году прошёл семимесячные центральные курсы счётно-финансовых работников в Москве. После окончания курсов был назначен бухгалтером в леспромхозе Красноярского края. Через некоторое время переехал в Улан-Удэ, где устроился на работу главным бухгалтером в Бурлесхимпромсоюза. С этой должности был призван в армию, где служил в звании гвардии старшего лейтенанта.

В 1942 году закончил трёхмесячные курсы при политучилище Иркутска.

В 1943 году закончил трёхмесячные курсы «Выстрел» на станции Дивизионная.


После демобилизации работал бухгалтером в Бурятском обкоме партии. Затем перешёл на работу в Геологическую экспедицию, а после стал работать главным бухгалтером судоремонтного завода Улан-Удэ, откуда и ушёл на пенсию.

Награждён орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Эксперт ОНФ, краевед, корреспондент газеты «Бурятия» издательского дома «Буряад Унэн», член Союза журналистов России Баясхалан Дабаин отмечает, что Фёдор Сигаев во время службы совершил подвиг, данные о котором долгие годы хранились в архивах под грифом «секретно».

- Знакомство с биографией ветерана для меня началось с того, что в рамках проекта издательского дома «Буряад Унэн» «Герои без звезд» я нашел в рассекреченных архивах минобороны России наградной лист на имя Федора Сигаева. А недавно познакомился с его родственницей и смог прикоснуться к его орденам. О подвиге, который совершил наш земляк и за который он был представлен к званию Героя Советского Союза, никто долгое время не знал, и я рад, что его имя увековечено, - комментирует Баясхалан Дабаин.

Так, 11 апреля 1945 года Федор Глебович участвовал в штурме Имперского моста у города Вена. Эту операцию доверили самым отважным воинам. Служить в то время ему в одной штурмовой группе довелось с будущим актером Георгием Юматовым, будущим писателем Алексеем Чхеидзе и будущим знаменитым генетиком, Героем соцтруда Иосифом Рапопортом. В течение 1,5 суток восемь контратак немцев было отбито взводом Сигаева. Сам Фёдор Глебович из противотанкового ружья уничтожил один бронетранспортер, две автомашины и 16 гитлеровцев.


В администрации города было принято решение о том, чтобы улица имени фронтовика появилась в посёлке Забайкальский. Распоряжение о присвоении улице имени Ф.Г.Сигаева вышло в марте этого года.

- Мы очень благодарны Народному фронту и лично Баясхалану Дабаину за помощь в увековечивании имени нашего дедушки. Для нас это очень знаковое событие, и мы рады, что его имя и подвиг будут знать и помнить жители нашего города, - отметила внучка Федора Глебовича Татьяна Сигаева.


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