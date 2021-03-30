В Бурятии с нарушением составили план тушения лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Прокуратура Окинского района Бурятии проверила исполнение законодательства, регламентирующего вопросы подготовки к пожароопасному периоду 2021 года.



Окинским лесничеством разработан план тушения лесных пожаров на 2021 год. Однако в плане содержались недостоверные сведения о каналах приёма информации дежурными службами, количестве привлекаемых к тушению лесных пожаров техники и противопожарного инвентаря, порядке патрулирования лесов. Эти обстоятельства могли повлечь ненадлежащую организацию работы по тушению лесных пожаров на территории района.



Главному лесничему Окинского района внесено представление, которое удовлетворено. План тушения лесных пожаров приведён в соответствие с требованиями федерального законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

