Нарушение выявила прокуратура
Прокуратура Окинского района Бурятии проверила исполнение законодательства, регламентирующего вопросы подготовки к пожароопасному периоду 2021 года.
Окинским лесничеством разработан план тушения лесных пожаров на 2021 год. Однако в плане содержались недостоверные сведения о каналах приёма информации дежурными службами, количестве привлекаемых к тушению лесных пожаров техники и противопожарного инвентаря, порядке патрулирования лесов. Эти обстоятельства могли повлечь ненадлежащую организацию работы по тушению лесных пожаров на территории района.
Главному лесничему Окинского района внесено представление, которое удовлетворено. План тушения лесных пожаров приведён в соответствие с требованиями федерального законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии с нарушением составили план тушения лесных пожаров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Солист Мариинского театра выступил перед улан-удэнцами во Всемирный день театра
Наталья Шадрина готовится к основным стартам
Появилась улица Фёдора Сигаева, представленного к званию Героя Советского Союза
Вопрос разрешился после прокурорского вмешательства
Директорам внесли представление
Нарушение выявила прокуратура
Директор привлечён к административной ответственности
Украденный гаджет он сдал в ломбард
В Улан-Удэ до +13 градусов
Изначально мужчина хотел просто проучить родственника
Полученные знания могут пригодиться на всероссийском конкурсе
В запасе всего несколько месяцев, чтобы суметь собрать деньги на спасительный укол для тяжелобольной трёхмесячной Адисы
Девушка-подросток скончалась в больнице
Финальное голосование состоится в ноябре 2021 года
Предложение касается самого короткого пути от площади Советов до ТРЦ «Пионер»