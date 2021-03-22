Трофейную рыбу рыбак выловил на Гусином озере
Иркутскому рыбаку, популярному блогеру Эльдару Файзулину удалось поймать на Гусином озере в Бурятии крупную рыбу. На его крючок попался окунь весом около 1,5 килограмма.
- Это было нечто. Настоящий борец. Чуть не порвал 0.14 леску. Ели успел ослабить шпулю, чтобы отдать ему метра два лески со шпули. Он почти сразу попёр вниз. Эмоции были такие мощные, что я в самом прямом смысле этого слова потерял дар речи - из меня исходили только одни звуки, - рассказал на своей странице Instagram блогер.
На «Гусинку» Эльдар приезжает уже не первый раз. Выловить трофейного окуня ему удалось с третьего раза. У многих это не получается после и после нескольких десяток попыток.
- Люди приезжают в Гусинку многие десятки раз и не попадается им трофейный окунь, даже килограммовый, а этот парень с третьего раза сорвал куш, - отмечает бурятский паблик о рыбалке «ribak_03».
Эльдар Файзулин также ведёт свой канал на YouTube «Большая сибирская рыбалка». В скором времени он обещал выпустить видеоотчёт о незабываемой рыбалке на Гусином озере.
Иркутский рыбак поймал гигантского окуня в Бурятии
Общество, Фото:
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