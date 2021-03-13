Участник Байкальского ледового марафона: «Остановки грозили замерзанием»



«При такой температуре никогда не бегал»



Участник марафона Григорий Бакалин вспоминает, что в апреле 2020 года стало понятно, что в период пандемии проведение таких масштабных международных мероприятий, как марафоны и дистанции Ironman, невозможно. Все запланированные старты тогда отменялись. Марафон начал смотреть варианты забегов на 2021 год.



- Из беговых дистанций мне понравились три варианта: Marathon Des Sables в Африке (шестидневный пробег длиной 251 км в пустыне Сахара), второй - марафон через озеро Байкал в феврале при температуре от -15 до -25, и третий - марафон в Чикаго (один из Majors) в октябре 2020, на который я прошёл без лотереи еще осенью 2019 (попал в список участников благодаря хорошему результату на марафоне (3 ч 10 мин). На Marathon Des Sables внушительный стартовый взнос — 3350 евро, это Сахара, и пока трудно для представления, как это возможно. На Чикагский марафон я надеюсь попасть в октябре 2021 года. А вот Байкальский марафон прекрасно вписывался в зимние планы, - объясняет Григорий свой выбор.



Как добавляет спортсмен, поначалу он сомневался – стоит ли участвовать в Байкальском марафоне. «Для меня самые большие сомнения на счёт участия в ледяном марафоне вызывало то, что бежать с огромной долей вероятности придётся в экстремально холодных для меня условиях, от -15 до -30. При такой температуре я никогда не бегал, в Москве сильные морозы - большая редкость», - пояснил Григорий Бакалин.



Однако в итоге было решено ехать. Особых корректировок в своём плане тренировок он не делал: москвич продолжал подготовку к потенциальным стартам по триатлону на полную дистанцию Ironman (3,8 км проплыть, 180 км — проехать на велосипеде и в завершение 42 км пробежать).



- Если брать конкретно бег, то из общего плана на неделю уходило 5-6 часов и средненедельный набег доходил до 80 км. Тренировки включали бег на низком пульсе, интервальные тренировки и тренировки с прогрессивным темпом. С приходом зимы в Москву я начал тестировать разные варианты одежды, в которых потенциально можно было бы пробежать 42 км по Байкалу. Начиная с января, предпочтения по беговым тренировкам были отданы улице вместо зала и беговой дорожки, и теперь недельный план включал в себя плавание и бег, - поведал спортсмен.



Мороз доставал до пальцев ног



Первые километров 17 спортсмены бежали по чистому или слегка припорошенному льду. Было скользко, вспоминает Григорий, так что приходилось бежать аккуратно, хотя и надо было держать темп.



- На 5 км был участок с кусками льда шириной 250-300 метров, как ни странно, но меня там обогнали парни, которые все равно бежали. Я особо не спешил, так как на глыбе поскользнуться очень опасно, и это чревато травмой. Этот участок я прошел, а дальше продолжил бег, - рассказал марафонец.



После 18 км стало больше снега. Ноги часто проваливались, и приходилось тратить дополнительные силы.



- Так и бежал, с учётом тренировок это уже было больше на автомате, но закапывание в снег очень сильно сбивало. После 21км встретил двух парней, которые не могли бежать по такому снегу и уже шли пешком. Надеюсь, они потом все-таки побежали, потому что идти пешком в такую погоду всё же достаточно холодно. После финиша в официальном протоколе было указано, что два человека всё же не финишировали, - рассказал Григорий.



На 33 км подул сильный ветер, снег стал глубже, ноги уже проваливались до 10 см. В кроссовках была вода от растаявшего снега. Стали замерзать руки.



- Ветер такой пронизывающий, как будто сейчас проникнет даже через непродуваемую куртку и штаны. Ещё стал ощущать тяжесть термоштанов и как будто они вместе с шортами готовы сползти вниз от пота. Странное ощущение, трудно передаваемое. Пробовал подтягивать и убеждался, что всё на месте, и это только ощущения. Сильно меня беспокоила вода в кроссовках и ветер с морозом, который уже «доставал» до пальцев ног, хотя это мотивировало на бег без остановок. Любая остановка грозила замерзанием. От этой мысли становилось страшно! – вспоминает Григорий.



На ресницах нависали куски льда, которые приходилось снимать рукой. Несмотря на все трудности, спортсмен успевал любоваться Байкалом. «Какой же он красивый», - поделился марафонец.



На 33 км ноги у него стали уже деревянными, каждый шаг давался с трудом, но он продолжал бежать. Чем ближе к финишу, тем больше проваливались ноги в сугробы.



На 40 км Григория обогнала девушка, которой он искренне восхитился.



Ближе к финишу он чередовал бег с ходьбой, потому что бежать уже не было сил. Когда Григорий финишировал, его захлестнули эмоции.



- Это невероятно, спасибо тебе, Байкал, что позволил финишировать! Байкал действительно «дышит»: по ходу трассы я видел две трещины, и через одну организаторы установили мост, а вторая была узкой, через неё можно было перепрыгнуть. Взор - вниз, и ты видишь воду и толщину льда на большую глубину – захватывающее зрелище, мощная стихия! – восторгается участник марафона.



«Из всех 42 км я прошёл пешком около 500 м, считаю это отличным результатом и прекрасной победой над собой», - заключил Бакалин.



Жителю Москвы как участнику марафона вручили медаль, сертификат и футболку. Его результат - 4 часа 25 минут, 16-е место из 52-х.



Бакалин увлекается бегом с 2015 и триатлоном с 2018 года. Пробежал 7 марафонов в Европе и России, прошёл две полные дистанции Ironman и 3 полужелезные дистанции.

