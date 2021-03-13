 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 марта

12 марта

Популярное

Участник Байкальского ледового марафона: «Остановки грозили замерзанием»

Участник Байкальского ледового марафона: «Остановки грозили замерзанием»
Общество, 
Москвич Григорий Бакалин из 42 километров тяжелейшего Байкальского ледового марафона прошёл пешком всего 500 метров

Участник Байкальского ледового марафона «За сохранение чистых вод», москвич Григорий Бакалин подробно рассказал «Байкал-Daily» о соревновании.

Как сообщал «Байкал-Daily», беговой марафон по льду Байкала проводился в этом году в 17-й раз. Дистанция марафона – 42 км 195 метров. Экстремалы бежали по льду Байкала от Листвянки (Иркутская область) до Танхоя (Бурятия). Всего свои силы попробовали 86 спортсменов, в том числе из Японии, США, Франции, Швейцарии, Нидерландов. Первым к финишу пришёл экс-футболист сборной России 45-летний Алексей Смертин. Его результат - 3 часа 29 минут. 

«При такой температуре никогда не бегал»

Участник марафона Григорий Бакалин вспоминает, что в апреле 2020 года стало понятно, что в период пандемии проведение таких масштабных международных мероприятий, как марафоны и дистанции Ironman, невозможно. Все запланированные старты тогда отменялись. Марафон начал смотреть варианты забегов на 2021 год.

- Из беговых дистанций мне понравились три варианта: Marathon Des Sables в Африке (шестидневный пробег длиной 251 км в пустыне Сахара), второй - марафон через озеро Байкал в феврале при температуре от -15 до -25, и третий - марафон в Чикаго (один из Majors) в октябре 2020, на который я прошёл без лотереи еще осенью 2019 (попал в список участников благодаря хорошему результату на марафоне (3 ч 10 мин). На Marathon Des Sables внушительный стартовый взнос — 3350 евро, это Сахара, и пока трудно для представления, как это возможно. На Чикагский марафон я надеюсь попасть в октябре 2021 года. А вот Байкальский марафон прекрасно вписывался в зимние планы, - объясняет Григорий свой выбор.

Как добавляет спортсмен, поначалу он сомневался – стоит ли участвовать в Байкальском марафоне. «Для меня самые большие сомнения на счёт участия в ледяном марафоне вызывало то, что бежать с огромной долей вероятности придётся в экстремально холодных для меня условиях, от -15 до -30. При такой температуре я никогда не бегал, в Москве сильные морозы - большая редкость», - пояснил Григорий Бакалин.

Однако в итоге было решено ехать. Особых корректировок в своём плане тренировок он не делал: москвич продолжал подготовку к потенциальным стартам по триатлону на полную дистанцию Ironman (3,8 км проплыть, 180 км — проехать на велосипеде и в завершение 42 км пробежать).

- Если брать конкретно бег, то из общего плана на неделю уходило 5-6 часов и средненедельный набег доходил до 80 км. Тренировки включали бег на низком пульсе, интервальные тренировки и тренировки с прогрессивным темпом. С приходом зимы в Москву я начал тестировать разные варианты одежды, в которых потенциально можно было бы пробежать 42 км по Байкалу. Начиная с января, предпочтения по беговым тренировкам были отданы улице вместо зала и беговой дорожки, и теперь недельный план включал в себя плавание и бег, - поведал спортсмен.

Мороз доставал до пальцев ног

Первые километров 17 спортсмены бежали по чистому или слегка припорошенному льду. Было скользко, вспоминает Григорий, так что приходилось бежать аккуратно, хотя и надо было держать темп.
 
- На 5 км был участок с кусками льда шириной 250-300 метров, как ни странно, но меня там обогнали парни, которые все равно бежали. Я особо не спешил, так как на глыбе поскользнуться очень опасно, и это чревато травмой. Этот участок я прошел, а дальше продолжил бег, - рассказал марафонец.

После 18 км стало больше снега. Ноги часто проваливались, и приходилось тратить дополнительные силы.

- Так и бежал, с учётом тренировок это уже было больше на автомате, но закапывание в снег очень сильно сбивало. После 21км встретил двух парней, которые не могли бежать по такому снегу и уже шли пешком. Надеюсь, они потом все-таки побежали, потому что идти пешком в такую погоду всё же достаточно холодно. После финиша в официальном протоколе было указано, что два человека всё же не финишировали, - рассказал Григорий.

На 33 км подул сильный ветер, снег стал глубже, ноги уже проваливались до 10 см. В кроссовках была вода от растаявшего снега. Стали замерзать руки.

- Ветер такой пронизывающий, как будто сейчас проникнет даже через непродуваемую куртку и штаны. Ещё стал ощущать тяжесть термоштанов и как будто они вместе с шортами готовы сползти вниз от пота. Странное ощущение, трудно передаваемое. Пробовал подтягивать и убеждался, что всё на месте, и это только ощущения. Сильно меня беспокоила вода в кроссовках и ветер с морозом, который уже «доставал» до пальцев ног, хотя это мотивировало на бег без остановок. Любая остановка грозила замерзанием. От этой мысли становилось страшно! – вспоминает Григорий.

На ресницах нависали куски льда, которые приходилось снимать рукой. Несмотря на все трудности, спортсмен успевал любоваться Байкалом. «Какой же он красивый», - поделился марафонец.

На 33 км ноги у него стали уже деревянными, каждый шаг давался с трудом, но он продолжал бежать. Чем ближе к финишу, тем больше проваливались ноги в сугробы.

На 40 км Григория обогнала девушка, которой он искренне восхитился.

Ближе к финишу он чередовал бег с ходьбой, потому что бежать уже не было сил. Когда Григорий финишировал, его захлестнули эмоции.

- Это невероятно, спасибо тебе, Байкал, что позволил финишировать! Байкал действительно «дышит»: по ходу трассы я видел две трещины, и через одну организаторы установили мост, а вторая была узкой, через неё можно было перепрыгнуть. Взор - вниз, и ты видишь воду и толщину льда на большую глубину – захватывающее зрелище, мощная стихия! – восторгается участник марафона.

«Из всех 42 км я прошёл пешком около 500 м, считаю это отличным результатом и прекрасной победой над собой», - заключил Бакалин.

Жителю Москвы как участнику марафона вручили медаль, сертификат и футболку. Его результат - 4 часа 25 минут, 16-е место из 52-х. 

Бакалин увлекается бегом с 2015 и триатлоном с 2018 года. Пробежал 7 марафонов в Европе и России, прошёл две полные дистанции Ironman и 3 полужелезные дистанции.
спорт марафон Байкальский ледовый марафон Байкал бег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ветеран МВД Бурятии отметил 70-летие
Ветеран МВД Бурятии отметил 70-летие
Общество, 13.03.2021
Юбиляру вручили грамоту и памятную медаль
Участник Байкальского ледового марафона: «Остановки грозили замерзанием»
Участник Байкальского ледового марафона: «Остановки грозили замерзанием»
Общество, 13.03.2021
Москвич Григорий Бакалин из 42 километров тяжелейшего Байкальского ледового марафона прошёл пешком всего 500 метров
В Иркутской области следователь получил условный срок
В Иркутской области следователь получил условный срок
Общество, 13.03.2021
Он сфальсифицировал материалы уголовного дела  
В Бурятии COVID-19 заболели ещё 74 человека
В Бурятии COVID-19 заболели ещё 74 человека
Общество, 13.03.2021
Общее число больных приближается к 40 тысячам
В третий день чемпионата России на ковёр выйдут 18 борцов из Бурятии
В третий день чемпионата России на ковёр выйдут 18 борцов из Бурятии
Общество, 13.03.2021
Чемпионат России по вольной борьбе продолжается 
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 13.03.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии раздадут театральные «Оскары»
В Бурятии раздадут театральные «Оскары»
Общество, 12.03.2021
Победителей определят в 9 номинациях
В Иркутской области в период весенних каникул откроются лагеря
В Иркутской области в период весенних каникул откроются лагеря
Общество, 12.03.2021
В регионе принято решение о возможности проведения оздоровительных смен для школьников
Разведчиков из Бурятии научат прыгать с парашютом
Разведчиков из Бурятии научат прыгать с парашютом
Общество, 12.03.2021
Военные пройдут подготовку в Хабаровском крае
Вожатый из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
Вожатый из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
Общество, 12.03.2021
За звание лучшего вожатого России поборются 20 финалистов
В Чите за два дня Масленицы проведут 30 ярмарок
В Чите за два дня Масленицы проведут 30 ярмарок
Общество, 12.03.2021
Ярмарки развернутся в каждом районе города
В Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука
В Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука
Общество, 12.03.2021
Соревнования прошли среди спортсменов с ПОДА
В Бурятии снайперы провели уникальную тренировку
В Бурятии снайперы провели уникальную тренировку
Общество, 12.03.2021
Они поражали центр мишени размером не более 2,5 см с расстояния 800 метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^