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Дети Бурятии приняли участие в акции «Вам, любимые!»

Дети Бурятии приняли участие в акции «Вам, любимые!»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Воспитанники соццентров поздравили женщин с 8 марта

С 1 по 10 марта социальные детские учреждения Бурятии приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Вам, любимые!».

Так, ребята центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» изготовили открытки, поделки и рисунки, которыми они поздравили всех сотрудников учреждения, а также специалистов органа опеки и попечительства МО «Кяхтинский район», специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и подразделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Кяхтинскому району.

В Закаменском районе воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних стали участниками двух акций: «Вам, любимые!» и «Цветы для автоледи». 8 марта ребята провели флешмоб, во время которого дарили жительницам Закаменска изготовленные в технике оригами цветы и сердечки.

- Ребята постарались в праздничный день создать настроение всем женщинам, которых они поздравляли прямо на улицах города, - с гордостью рассказали педагоги центра. - Представительницы прекрасного пола были приятно удивлены сюрпризу и охотно принимали сделанные детьми милые презенты. И, конечно, дети порадовали своих родных мам, бабушек, сестёр. Они изготовили оригами-открытки, которые увезут домой после окончания срока реабилитации.

Интересным опытом для ребят стало участие в совместной с отделением ГИБДД акции «Цветы для Автоледи». К мероприятию также присоединились представители отдела по делам молодёжи администрации Закаменского района и волонтёры центра добровольчества «Добродом». Они подготовили поздравительные открытки, которые сотрудники ДПС и волонтёры вручили женщинам-водителям.

В завершении всего мастерская «Юный ресторатор» испекла торт «Наполеон». Таким образом ребята поздравили всех девочек и женщин центра с праздником.

Воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, также присоединились ко всероссийской благотворительной акции «Вам любимые!». Ребята изготовили поделки, открытки и даже сняли видеопоздравление для женщин. Фото- и видеоматериалы с они разместили в социальных сетях и мессенджерах, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.
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