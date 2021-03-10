Дети Бурятии приняли участие в акции «Вам, любимые!»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Воспитанники соццентров поздравили женщин с 8 марта



С 1 по 10 марта социальные детские учреждения Бурятии приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Вам, любимые!».



Так, ребята центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» изготовили открытки, поделки и рисунки, которыми они поздравили всех сотрудников учреждения, а также специалистов органа опеки и попечительства МО «Кяхтинский район», специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и подразделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Кяхтинскому району.



В Закаменском районе воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних стали участниками двух акций: «Вам, любимые!» и «Цветы для автоледи». 8 марта ребята провели флешмоб, во время которого дарили жительницам Закаменска изготовленные в технике оригами цветы и сердечки.



- Ребята постарались в праздничный день создать настроение всем женщинам, которых они поздравляли прямо на улицах города, - с гордостью рассказали педагоги центра. - Представительницы прекрасного пола были приятно удивлены сюрпризу и охотно принимали сделанные детьми милые презенты. И, конечно, дети порадовали своих родных мам, бабушек, сестёр. Они изготовили оригами-открытки, которые увезут домой после окончания срока реабилитации.



Интересным опытом для ребят стало участие в совместной с отделением ГИБДД акции «Цветы для Автоледи». К мероприятию также присоединились представители отдела по делам молодёжи администрации Закаменского района и волонтёры центра добровольчества «Добродом». Они подготовили поздравительные открытки, которые сотрудники ДПС и волонтёры вручили женщинам-водителям.



В завершении всего мастерская «Юный ресторатор» испекла торт «Наполеон». Таким образом ребята поздравили всех девочек и женщин центра с праздником.



Воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, также присоединились ко всероссийской благотворительной акции «Вам любимые!». Ребята изготовили поделки, открытки и даже сняли видеопоздравление для женщин. Фото- и видеоматериалы с они разместили в социальных сетях и мессенджерах, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.

