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В Бурятии в 15 раз увеличится число граждан, получивших соцпомощь

В Бурятии в 15 раз увеличится число граждан, получивших соцпомощь
Общество,  Фото:pixabay.com
Свыше 266 млн рублей будет направлено на мероприятия по программе «Социальный контракт»

В 2021 году на осуществление мероприятий по программе «Социальный контракт» в Бурятии будет израсходовано 266,7 млн рублей. Из этой суммы 250,7 млн пойдут из федерального бюджета, 16 млн предусмотрены в республиканской казне.

- В связи с увеличением финансирования, число граждан республики, получивших государственную социальную помощь, увеличится в 15 раз, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Если в 2020 году эту меру социальной поддержки получили 150 человек, то плановый показатель на 2021 год – 2330 человек.

При этом, доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, должна составить 35%. А доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта – 20%.

Напомним, в Бурятии программа «Социальный контракт» успешно реализуется в течение 10 лет - с 2011 года. Сегодня в республике помощь семьям по социальному контракту оказывается в натуральном – в виде крупного рогатого скота и в денежном выражении – до 50 тысяч рублей. За 2020 год коров получили 384 семьи. Всего с 2011 года – 1243 семей. Адресную социальную помощь в размере до 50 тысяч рублей в минувшем году получили 150 семей на сумму 7,1 млн рублей. Всего с 2016 года с нарастающим итогом – 878 человек на сумму 32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения республики.
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