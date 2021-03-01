В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста

У водителей и директора фирмы, оказывавшей услуги, диаметрально противоположные точки зрения на ситуацию
Водители ковидных такси устроили сегодня акцию протеста в центре Улан-Удэ, рядом с Театральной площадью. Автомобилисты заявили, что не получают зарплату.
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько тысяч улан-удэнцев воспользовались услугами ковидного такси с начала 2021 года. Горожан на компьютерную томографию или госпитализацию развозят на 16-ти автомобилях, оборудованных плотными перегородками между водителем и задними пассажирскими местами.
Муниципальный контракт на оказание услуг был заключен комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ с ООО «Вип авто». Как сообщили «Байкал-Daily» в самом комитете, задолженностей перед фирмой у них нет.
- В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции муниципальный контракт с ООО «ВИП-авто» на ковидное такси по соглашению сторон был расторгнут с 25 февраля. Обязательства города по оплате услуг исполнены в полном объёме. Размер оплаты в рамках контракта по оказанным услугам составил около 5,5 миллионов рублей. По состоянию на 26 февраля, задолженность отсутствует. За время работы ковидного такси было перевезено около 7 тысяч пациентов. Ковидное такси в Улан-Удэ начало работу 4 ноября 2020 года, тогда на линию вышло 10 машин. С 23 ноября на линию вышло дополнительно еще 7 машин. Ковидное такси завершило работу 24 февраля, - объяснили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ.
Свою точку зрения на произошедшее изложил генеральный директор ООО «Вип авто» Дмитрий Горбунов.
- Конфликт произошёл из-за того, что Иванова (фамилия изменена – прим. ред.) и ещё два водителя работали у нас в ковидном такси. С ними заключался агентский договор, но данные для перечисления агентского вознаграждения нашему бухгалтеру они передали не свои, а совершенно посторонних лиц, и в частности Иванова предоставила данные какой-то женщины, проживающей где-то в районе. Все четыре месяца этих водителей всё устраивало, но когда работа закончилась, то они решили злоупотребить этим фактом и запросили повторную оплату уже на них самих – «типа перечислял на другие лица, а нам ты ничего не перечислял, соответственно, ты нам должен денег», - рассказал «Байкал-Dailу» Дмитрий Горбунов.
Между тем, зарплата у водителей ковидных такси неплохая: 2333 рубля за день. Также в беседе директор добавил, что сейчас он начал требовать с водителей отчёт о проделанной работе.
- Сейчас же в соответствии с Гражданским кодексом я начал требовать от них отчёт агента о проделанной работе, так как мне стало известно, что они, возможно, подделывали путевые листы и ненадлежаще выполняли обязанности агента. Также у меня претензия к ним по оплате ГСМ. Специфика перевозок была такая – один водитель мог отработать всего одну заявку, а другой – пять или 10 заявок. Вот, и получается, что на ГСМ расчёт кому-то больше, кому-то меньше. Так вот эти водители отработали минимальное количество заявок, я это не придумываю, это можно спросить у бригадира, других водителей. И им не понравился перерасчёт по бензину, они начали требовать оплаты бензина по-среднему, что необоснованно. Так как я не пошёл на их шантаж и незаконные требования, они пригрозили мне, что устроят проблемы, - продолжил директор компании.
Дмитрий Горбунов намерен подавать в суд – «для восстановления справедливости». Он отметил, что у остальных водителей – а это 12 человек – претензий к фирме нет.
- Сейчас я не оплатил с 11 февраля, то есть 14 дней, я сейчас жду от них отчета. В течение недели мы соберём все отчёты, и я рассчитаюсь с ними согласно отчету, расчету, - заверил он.
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
Общество, Фото:
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