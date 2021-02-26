В Бурятии ветераны тыла получат бесплатные кресла-коляски

Утверждены изменения в республиканский закон, дополняющий меры соцподдержки тружеников тыла



Ветераны тыла смогут получить бесплатные кресла-коляски – такие изменения внесены в региональный закон «Об отдельных полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия» с целью улучшения социально-экономического положения инвалидов и граждан пожилого возраста.



По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике 4244 тружеников тыла, из них инвалидность имеют 3354 человека. Утверждённые 25 февраля поправки дополняют меры социальной поддержки для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённых орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.



- Лица этой категории будут обеспечены бесплатными креслами-колясками с ручным приводом и креслами-стульями с санитарным оснащением, - пояснила суть внесённых в закон поправок министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - При разработке этого законопроекта были учтены пожелания самих ветеранов, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата. По просьбе одиноких пожилых людей преклонного возраста мы внесли в перечень изделия, которые они могут получить по заявлению, наряду с протезно-ортопедической обувью и кресла-коляски.



Настоящий проект закон размещён на официальном сайте министерства социальной защиты населения Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.

