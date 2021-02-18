Аэропорты Иркутска, Киренска и Усть-Кута включат в госпрограмму реконструкции

Росавиация поддержит модернизацию инфраструктуры региональных аэропортов



Модернизацию аэропортов Иркутска, Киренска, Усть-Кута обсудили руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Совещание прошло 17 февраля в формате видеоконференции.



Росавиация поддержала инициативу правительства Иркутской области о включении мероприятий по капитальному строительству и реконструкции аэропортовых комплексов Иркутска, Киренска и Усть-Кута в государственную программу «Развитие транспортной системы». Сторонами будут предприняты совместные шаги для включения мероприятий в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».



- Александр Нерадько подчеркнул, что обновление инфраструктуры российских аэропортов проводится в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

