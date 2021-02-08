Изменения в закон вступили в силу сегодня
8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». По законопроекту увеличились суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных и допущение нападения животных (как домашних, так и из приюта) на человека.
В частности, за нарушение правил выгула животных грозит административный штраф на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Кроме того, за нарушение порядка регистрации собак будет взиматься штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Также допущение нападения домашнего животного или животного из приюта на человека с причинением вреда здоровью влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Ранее штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляли от 500 до 1000 рублей, за отсутствие регистрации от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки, сообщили в пресс-службе мэрии.
Этот вопрос обсуждался на недавней внеочередной сессии Народного Хурала.
Решение об увеличении штрафов приняли после нападений собак на людей, в том числе в микрорайоне Забайкальский, где сильно покусали девушку и мальчика. Судя по всему, на них набросились как раз домашние, а не уличные псы. 26 января произошло новое нападение собак в том же Забайкальском – собаки покусали девятилетнюю девочку, и вновь это были не бездомные псы.
В Бурятии увеличили штраф за самовыгул собак до пяти тысяч рублей
Общество, Фото:
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