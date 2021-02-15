 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии возбудили дело после инцидента в школе

В Бурятии возбудили дело после инцидента в школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Действия педагога могли повлечь необратимое нарушение слуха у ребёнка, полагают следователи

В Бурятии возбудили уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» после того, как учительница дернула за ухо мальчика во время урока.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Петропавловской средней школе № 1 в Джидинском районе педагог во время урока дёрнула ученика за больное ухо. После чего, испугавшись, отвела мальчика в медпункт и позвонила его маме. Позже мать отвела сына в больницу для обследования, поскольку мальчик ранее перенес несколько операций на ухе.

В школе отметили, что педагог, видимо, забыла о перенесённых ребёнком операциях.

- Просто дёрнула за ухо, но никак не оторвала, не порвала. Учительница знала, что ребенок перенес операцию – операция была летом, но, видимо, забыла. Потом она, конечно, вспомнила об операции, сразу позвонила родителям, сообщила, извинилась, - отметил Баир Ринчино, директор учреждения. 

По данным следствия, в связи с заболеванием уха потерпевший ребенок перенёс несколько хирургических операций. 8 февраля во время урока русского языка в школе он не расслышал задание, в связи с чем вовремя не приступил к его выполнению. Учитель в наказание схватила мальчика за больное ухо и дернула. «Действия педагога, по предварительным данным, могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребёнком слуха слева», - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлено, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя, и дана оценка степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, - добавили в следственном управлении.

Объективная правовая оценка действиям педагога будет дана по завершении расследования на основании всей совокупности собранных доказательств, с учётом выводов экспертов и специалистов в области оториноларингологии. 
уголовное дело
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ нашли вора, ушедшего из магазина в краденом
В Улан-Удэ нашли вора, ушедшего из магазина в краденом
Общество, 15.02.2021
Он снял магнитные клипсы и надел украденное на себя
В Бурятии сняли на видео зимние красоты Баргузинской долины
В Бурятии сняли на видео зимние красоты Баргузинской долины
Общество, 15.02.2021
В ролике показаны водопады в ущелье реки Алла, курорт Умхэй и дацан
Как не стать жертвой мошенников?
Общество, 15.02.2021
Инструкция от прокуратуры РФ
В Бурятии внук убил бабушку и её сестру
В Бурятии внук убил бабушку и её сестру
Общество, 15.02.2021
Он расправился со старушками с помощью ножа и полена
В Иркутске в феврале вывезли больше снега, чем за весь январь
В Иркутске в феврале вывезли больше снега, чем за весь январь
Общество, 15.02.2021
С начала февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
Общество, 15.02.2021
В числе интересных проектов – безэлектродные лампы, электрофильтр на домовые трубы, наконечники для пипеточных дозаторов и т.д.  
Двое забайкальцев, избивших до смерти улан-удэнца, предстанут перед судом
Двое забайкальцев, избивших до смерти улан-удэнца, предстанут перед судом
Общество, 15.02.2021
Выяснилось, что отморозки также надругались над телом умершего
В Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали на 50 тысяч
В Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали на 50 тысяч
Общество, 15.02.2021
Роспотребнадзор выявил антиковидные нарушения
Бурятская борица показала своих братьев
Бурятская борица показала своих братьев
Общество, 15.02.2021
Ирина Ологонова с братьями повторила трогательный снимок 30-летней давности
На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии
На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии
Общество, 15.02.2021
Журналисты побывали на молебнах, обрядах и празднике на площади Советов
В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права
В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права
Общество, 15.02.2021
Профилактическое мероприятие прошло на Мамае
В Бурятии на 95-м году жизни скончался фронтовик
Общество, 15.02.2021
Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Общество, 15.02.2021
На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^