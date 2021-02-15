В Бурятии возбудили дело после инцидента в школе





По данным следствия, в связи с заболеванием уха потерпевший ребенок перенёс несколько хирургических операций. 8 февраля во время урока русского языка в школе он не расслышал задание, в связи с чем вовремя не приступил к его выполнению. Учитель в наказание схватила мальчика за больное ухо и дернула. «Действия педагога, по предварительным данным, могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребёнком слуха слева», - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлено, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя, и дана оценка степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, - добавили в следственном управлении.



Объективная правовая оценка действиям педагога будет дана по завершении расследования на основании всей совокупности собранных доказательств, с учётом выводов экспертов и специалистов в области оториноларингологии.

