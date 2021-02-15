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В Чите завершились всероссийские соревнования по волейболу

В Чите завершились всероссийские соревнования по волейболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальские спортсмены стали серебряными призёрами «Летающего мяча»

В Чите 14 февраля завершились всероссийские соревнования первенства Дальневосточного федерального округа по волейболу среди юношей и девушек 13-14 лет «Летающий мяч». В турнире приняли участие 12 команд – представители Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.

- Среди юношей третье место завоевала команда юношей Сахалинской области. В решающей игре представители Забайкальского края, подопечные Александра Тангыт-оола, со счётом 1:3 уступили команде Хабаровского края и заняли второе место, - рассказали в федерации волейбола Забайкальского края.

Также они добавили, что среди девушек команда Хабаровского края завоевала бронзовые медали соревнований, второе место у команды Забайкальского края, золотые медали получила команда девушек Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Чита спорт волейбол первенство ДФО всероссийские соревнования Забайкальский край
 
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