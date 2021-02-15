Забайкальские спортсмены стали серебряными призёрами «Летающего мяча»
В Чите 14 февраля завершились всероссийские соревнования первенства Дальневосточного федерального округа по волейболу среди юношей и девушек 13-14 лет «Летающий мяч». В турнире приняли участие 12 команд – представители Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.
- Среди юношей третье место завоевала команда юношей Сахалинской области. В решающей игре представители Забайкальского края, подопечные Александра Тангыт-оола, со счётом 1:3 уступили команде Хабаровского края и заняли второе место, - рассказали в федерации волейбола Забайкальского края.
Также они добавили, что среди девушек команда Хабаровского края завоевала бронзовые медали соревнований, второе место у команды Забайкальского края, золотые медали получила команда девушек Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
В Чите завершились всероссийские соревнования по волейболу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмены региона прошли отбор в состав сборной России
Соревнования проходили в Улан-Удэ с 12 по 14 февраля
Жителей региона приглашают участвовать в конкурсе идей новых достопримечательностей России
Также был снят клип на песню
Также в городе установили более двух тысяч дорожных знаков
Дети прикрепили светоотражатели на портфели и верхнюю одежду
Подозреваемого искали почти год
Действия педагога могли повлечь необратимое нарушение слуха у ребёнка, полагают следователи
Переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей
Помимо этого, уроженцы Тувы украли телефон у девушки
Он снял магнитные клипсы и надел украденное на себя
В ролике показаны водопады в ущелье реки Алла, курорт Умхэй и дацан
Инструкция от прокуратуры РФ
Он расправился со старушками с помощью ножа и полена
С начала февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега