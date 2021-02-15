За медали боролись более 230 спортсменов из пяти регионов
На прошлой неделе в Благовещенске завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу-таолу и кунг-фу. Эти соревнования являются отборочным этапом на чемпионат России, который пройдёт в конце этого месяца. За награды боролись более 230 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока. Кроме того, в эти же дни прошёл открытый детский турнир «Чёрный дракон».
Достойное выступление сборной команды Бурятии по ушу принесло россыпь медалей. Среди взрослых по 6 золотых медалей завоевали Марк Вахрамеев и Анна Шатаева, 4 «золота» у Альбины Арамхиевой и 2 – у Аэлиты Чагдуровой.
Почётного звания победителей первенства среди юниоров и юниорок удостоились:
- Анна Леонова (6 золотых медалей),
- Яна Зубкова (5 золотых медалей),
- Ренат Гаученов (5 золотых медалей),
- Олеся Коробенко (5 золотых медалей),
- Никита Васильев (2 золотых медали),
- Инга Пурбуева (2 золотых медали),
- Андрей Фёдоров (1 золотая медаль).
Победителями среди юношей и девушек (12-14 лет) стали: Апрелкова Анна, Жигжитов Амгалан, Базаров Аюша, Байдыш Алина, Брянская Елизавета, Бубеева Дара, Дашинимаева София, Демин Алексей, Жамсуев Максар, Жданов Захар, Попова Валерия, Мягкова Александра и Шитиков Александр. Среди девушек и юношей до 12 лет победителями стали: Дампилов Алдар, Раднаева Арина, Садыкова Ксения, Тарнуева Дарья и Халбышкеев Игорь. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Ушуисты Бурятии забрали «золото» чемпионата ДФО
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