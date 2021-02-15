Ушуисты Бурятии забрали «золото» чемпионата ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

За медали боролись более 230 спортсменов из пяти регионов



На прошлой неделе в Благовещенске завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу-таолу и кунг-фу. Эти соревнования являются отборочным этапом на чемпионат России, который пройдёт в конце этого месяца. За награды боролись более 230 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока. Кроме того, в эти же дни прошёл открытый детский турнир «Чёрный дракон».



Достойное выступление сборной команды Бурятии по ушу принесло россыпь медалей. Среди взрослых по 6 золотых медалей завоевали Марк Вахрамеев и Анна Шатаева, 4 «золота» у Альбины Арамхиевой и 2 – у Аэлиты Чагдуровой.



Почётного звания победителей первенства среди юниоров и юниорок удостоились:

- Анна Леонова (6 золотых медалей),

- Яна Зубкова (5 золотых медалей),

- Ренат Гаученов (5 золотых медалей),

- Олеся Коробенко (5 золотых медалей),

- Никита Васильев (2 золотых медали),

- Инга Пурбуева (2 золотых медали),

- Андрей Фёдоров (1 золотая медаль).



Победителями среди юношей и девушек (12-14 лет) стали: Апрелкова Анна, Жигжитов Амгалан, Базаров Аюша, Байдыш Алина, Брянская Елизавета, Бубеева Дара, Дашинимаева София, Демин Алексей, Жамсуев Максар, Жданов Захар, Попова Валерия, Мягкова Александра и Шитиков Александр. Среди девушек и юношей до 12 лет победителями стали: Дампилов Алдар, Раднаева Арина, Садыкова Ксения, Тарнуева Дарья и Халбышкеев Игорь. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

