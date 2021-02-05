Мероприятие будет посвящено 800-летию Александра Невского
Всероссийский хоровой фестиваль пройдёт в Забайкальском крае в дистанционном формате в апреле текущего года. Об этом рассказали в краевом филиале всероссийского хорового общества.
Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Культура». В этом году мероприятие будет посвящено 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского.
Участниками фестиваля станут профессиональные и любительские, детские и взрослые хоровые коллективы города Читы и края, поющие в академической манере вокального исполнения.
- Фестиваль учреждён всероссийским хоровым обществом в 2014 году. Он проводится ежегодно и собирает более 1000 коллективов-участников со всех регионов России. Мероприятие проходит в три этапа: региональный, окружной и всероссийский. Лауреаты первой степени получают право представлять свой регион на следующем этапе мероприятия, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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Весной в Забайкалье проведут хоровой фестиваль
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