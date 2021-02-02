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В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей

В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проводится в преддверии праздника Белого месяца

В Бурятии объявлен республиканский конкурс рисунков детей из замещающих семей «Сагаалган – 2021». В конкурсе могут принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из замещающих семей трёх возрастных категорий: «Дошкольник» (дети от 3 до 6 лет), «Школьник» (дети от 7 до 10 лет), «Подросток» (дети от 11 до 15 лет).

- Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки). Они должны соответствовать тематике конкурса и отображать отношение автора к празднику «Сагаалган», - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Заявки принимаются до 20 февраля в отделе по работе с семьей и детьми центра социальной поддержки населения по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, кабинет 412.

Итоги конкурса подведут 26 февраля с вручением призов и почётных дипломов победителям. Все участники конкурса, подавшие заявки, получат электронные дипломы участника.

Возрастное ограничение 0+
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