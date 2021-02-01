 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

С 1 февраля социальные пособия проиндексированы на 4,9%

С 1 февраля социальные пособия проиндексированы на 4,9%
Общество,  Фото:pixabay.com
Именно такого показателя достигла инфляция в 2020 году

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Напомним, что с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

По информации минсоцзащиты РБ, региону в 2020 году было выделено 15 млрд рублей, из них 12 млрд. рублей направили на предоставление социальных выплат населению республики. Выплаты получили 325 тысяч получателей. Всего 67 видов выплат получают следующие категории получателей:
- семьи с детьми (ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребёнка, региональный материнский капитал, единовременная выплата на первого ребёнка, республиканский материнский капитал, выплаты многодетным семьям, компенсация за детский сад, выплаты семьям с детьми инвалидами, обеспечение жильем семей с 6 и более детьми и др.) – получателей 123 тыс. семей;
- дети сироты, замещающие семьи (ежемесячные выплаты замещающим семьям, единовременные выплаты при устройстве в семью и т.д.) – 5 тыс. получателей;
- малообеспеченные семьи, граждане (субсидии на ЖКУ и твердое топливо) – 29 тыс. семей;
- ветераны (выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ, ежемесячные выплаты и меры соцподдержки по оплате ЖКУ ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, ветеранам боевых действий, вдовам ветеранов и т.д.) – 113 тыс. чел.;
- инвалиды (меры соцподдержки по оплате ЖКУ, выплаты на детей-инвалидов до 7 лет, обучающихся на дому и т.д.) – 79 тыс. чел.
Бурятия социальные пособия социальная защита населения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ согласовали программу чемпионата ДФО по вольной борьбе
В Улан-Удэ согласовали программу чемпионата ДФО по вольной борьбе
Общество, 01.02.2021
Открытие соревнований состоится в первый день Сагаалгана в ФСК
С 1 февраля социальные пособия проиндексированы на 4,9%
С 1 февраля социальные пособия проиндексированы на 4,9%
Общество, 01.02.2021
Именно такого показателя достигла инфляция в 2020 году
В Улан-Удэ проведут чемпионат России по женской борьбе
В Улан-Удэ проведут чемпионат России по женской борьбе
Общество, 01.02.2021
Соревнования запланированы на середину мая
Сотрудники УФСИН в Бурятии поделились кровью
Сотрудники УФСИН в Бурятии поделились кровью
Общество, 01.02.2021
День донора прошёл в Гусиноозёрске
Новая нацбиблиотека Усть-Ордынского округа откроется в Сагаалган
Новая нацбиблиотека Усть-Ордынского округа откроется в Сагаалган
Общество, 01.02.2021
В округе завершилось строительство трёхэтажного здания библиотеки
Борцы Бурятии завоевали 22 медали первенства ДФО
Борцы Бурятии завоевали 22 медали первенства ДФО
Общество, 01.02.2021
Команда республики выиграла 9 золотых медалей
Тяжёлоатлетка из Забайкалья в пятый раз получила кубок России
Тяжёлоатлетка из Забайкалья в пятый раз получила кубок России
Общество, 01.02.2021
На соревнованиях Надежда Панова установила три рекорда страны
Бегуны из Бурятии выиграли «золото» на чемпионате и первенстве ДФО
Бегуны из Бурятии выиграли «золото» на чемпионате и первенстве ДФО
Общество, 01.02.2021
Соревнования по лёгкой атлетике в помещении проходили во Владивостоке
Почти 26% жителей Иркутской области имеют антитела к COVID-19
Почти 26% жителей Иркутской области имеют антитела к COVID-19
Общество, 01.02.2021
Исследования проводились в середине декабря прошлого года
Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО
Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО
Общество, 01.02.2021
В личном зачёте вторым был Батор Дамдинов, третьим – Евгений Елизаров
В Бурятии запустили детский конкурс к Белому месяцу
В Бурятии запустили детский конкурс к Белому месяцу
Общество, 01.02.2021
Для участия нужно продемонстрировать знания бурятского языка  
В Иркутской области просят не портить знаки на туристических тропах
В Иркутской области просят не портить знаки на туристических тропах
Общество, 01.02.2021
Информационные таблички помогут заблудившимся туристам
Байкальский заповедник присоединился к флешмобу «Подари свои 104!»
Байкальский заповедник присоединился к флешмобу «Подари свои 104!»
Общество, 01.02.2021
Сотрудники продемонстрировали свои спортивные достижения
В Бурятии детей называют Милисса и Андрей-Даниэль
В Бурятии детей называют Милисса и Андрей-Даниэль
Общество, 01.02.2021
Любопытные данные опубликовал ЗАГС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^