С 1 февраля социальные пособия проиндексированы на 4,9%

Именно такого показателя достигла инфляция в 2020 году



С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.



Напомним, что с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.



По информации минсоцзащиты РБ, региону в 2020 году было выделено 15 млрд рублей, из них 12 млрд. рублей направили на предоставление социальных выплат населению республики. Выплаты получили 325 тысяч получателей. Всего 67 видов выплат получают следующие категории получателей:

- семьи с детьми (ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребёнка, региональный материнский капитал, единовременная выплата на первого ребёнка, республиканский материнский капитал, выплаты многодетным семьям, компенсация за детский сад, выплаты семьям с детьми инвалидами, обеспечение жильем семей с 6 и более детьми и др.) – получателей 123 тыс. семей;

- дети сироты, замещающие семьи (ежемесячные выплаты замещающим семьям, единовременные выплаты при устройстве в семью и т.д.) – 5 тыс. получателей;

- малообеспеченные семьи, граждане (субсидии на ЖКУ и твердое топливо) – 29 тыс. семей;

- ветераны (выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ, ежемесячные выплаты и меры соцподдержки по оплате ЖКУ ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, ветеранам боевых действий, вдовам ветеранов и т.д.) – 113 тыс. чел.;

- инвалиды (меры соцподдержки по оплате ЖКУ, выплаты на детей-инвалидов до 7 лет, обучающихся на дому и т.д.) – 79 тыс. чел.

