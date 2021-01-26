К искусанной собаками улан-удэнке приходил в гости Николай Валуев

К пострадавшей от собак улан-удэнке пришёл бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Об этом сообщается в аккаунте родственников девушки в Instagram, в котором они рассказывают жителям республики о её состоянии.
- Доброе утро! Вчера в клинике был Николай Валуев. С Таней, к сожалению, не смог встретиться - у неё была операция! Спасибо, Николай Сергеевич, за участие, - говорится здесь.
Также в соцсети сообщили, что девушке прооперировали глаза.
- Их зашили, в таком состоянии, по прогнозам врачей, они будут около полугода; пересадили часть кожи! Некоторое время она проведёт в реанимации! – заключили близкие горожанки.
Судя по фотографии, размещенной в Instagram, депутат принес девушке цветы и фрукты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря в микрорайоне Забайкальский на 20-летнюю девушку напала стая собак, которые сильно искусали ей лицо, а также другие части тела. После инцидента пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме. Затем её транспортировали в Москву - оплату спецборта взяли на себя власти Бурятии. Сейчас в столице России улан-удэнке проводятся операции.