В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Студенческая спортивная ночь»
В честь Дня российского студенчества молодёжь столицы Бурятии примет участие в фестивале «Студенческая спортивная ночь» и сможет бесплатно посетить бассейн физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ, а также каток центрального стадиона республики.
Праздник отметят по-спортивному и вместе сдадут символический зачёт по физической культуре и спорту. В программе предусмотрены показательные выступления республиканских федераций фигурного катания, хоккея, плавания и мастер-классы от лучших спортсменов региональных спортивных федераций, республиканской спортивной школы плавания, спортивные эстафеты, интерактивные зоны и другое.
Фестиваль состоится 25 января в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ и на катке центрального стадиона. Начало мероприятия в 21:30. Количество участников ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии День студенчества отметят в бассейне и на катке
Общество, Фото:
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