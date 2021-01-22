Ветеранским организациям Бурятии предоставят субсидии

Размер субсидии составит один миллион двести тысяч рублей



В Бурятии объявлен конкурс на предоставление субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на организацию мероприятий, направленных на защиту прав и интересов людей пожилого возраста. Кроме этого, деятельность может включать привлечение ветеранов к решению вопросов нравственного и патриотического воспитания граждан, увековечение памяти погибших за отечество, а также создание благоприятных условий для деятельности ветеранских организаций в республике. Размер субсидии составит 1,2 миллиона рублей.



Конкурсные заявки принимаются с 18 января по 16 февраля с 9:00 до 17:00 в комитете по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства РБ, расположенного по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина д. 54, каб. № 214Б. Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: 21-57-91. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

