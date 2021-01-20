Ориентировщики СФО соберутся в Иркутске на лыжный чемпионат

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях запланировано участие около 300 спортсменов



В Иркутске на лыжной базе «Динамо» с 29 по 31 января состоятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов.



- Уже своё участие подтвердили ориентировщики из Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краёв, Республики Алтай. Иркутская область планирует выставить команду в полном составе – 126 человек. Это спортсмены Черемхово, Иркутска, Ангарска, Черемховского, Иркутского, Боханского, Эхирит-Булагатского районов, - рассказал главный судья соревнований Андрей Павлов.



Чемпионат и первенство Сибири проводятся в личном и командном зачётах в трёх возрастных категориях: мужчины и женщины 2003 года рождения и старше, юноши и девушки до 15 и 18 лет. Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: маркированная трасса, классика и трёхэтапная эстафета.



От Иркутской области на трассы выйдут бронзовый призёр кубка России Андрей Семилет, победительница всероссийских соревнований, мастер спорта России Мария Холомянская, призёры первенства страны Нина Стукалина и Николай Пац, серебряный призёр всероссийских соревнований Марина Медведкова, призёр всероссийских соревнований Роман Чесноков и другие.



Как сообщает пресс-служба Иркутской области, соревнования станут этапом отбора спортсменов на чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию, которые в феврале пройдут в Нижегородской области.



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