В Кяхтинском районе Бурятии чествовали долгожительницу

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилейный день рождения отметила Лидия Поломошнова



19 января труженику тыла, жительнице Кяхтинского района Бурятии Лидии Яковлевне Поломошновой исполнилось 90 лет.



Лидия Яковлевна родилась в селе Горохон Джидинского района в семье колхозников. Детей было трое и все девочки. В 1938 году Лида пошла в двухкомплектную школу, и, по словам именинницы, училась хорошо.



- В конце учебного года, как помню, мне подарили два метра сатина за отличную учёбу. Так раньше премировали учеников. В 3-4 классе меня перевели в другую школу, она находилась в деревне Хулдат. Ходить за 4 километра приходилось пешком, через гору туда и обратно, - вспоминает Лидия Яковлевна. – А когда началась война, я училась в 4 классе. Конечно же, учёбу пришлось прервать. Настали тяжёлые времена, есть было нечего, всё отдавали на фронт. Папа в то время работал в горкоме, каким- то образом находил один кирпич хлеба, который растягивали на неделю…



Несмотря на юный возраст Лидия Яковлевна начала работать на овцеферме, гребла сено, садила огород. Работали под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!». За хорошую работу давали одного козлёнка и одного ягнёнка.



После окончания войны вновь пошла учиться. В 1953 году поступила в педагогический институт на физико-математический факультет. По распределению поехала работать в село Петропавловка учителем математики. Здесь она встретила будущего супруга, вышла замуж, родила двух прекрасных сыновей.



Спустя время семья переехала на постоянное место жительство в город Кяхта. Работала по профилю – в местной школе №2 учителем математики. Много лет Лидия Яковлевна дарила детям знания, внимание и любовь. На заслуженный отдых ушла в 1996 году.



Лидия Яковлевна с мужем воспитали детей, у которых со временем появились свои семьи и дети. У именинницы большая семья: две внучки, два внука, три правнучки и один правнук. Внучка Надежда закончила Новосибирскую академию управления и работает в городе Абакан. Внук Дмитрий закончил военно-космическую академию, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Внук Николай закончил железнодорожный техникум, работает в Улан-Удэ на железной дороге.



О добросовестном труде Лидии Яковлевны говорят её награды, среди которых почётные грамоты, многочисленные благодарственные письма. Имеются медали «Ветеран труда», «Труженик тыла», юбилейные медали ко дню Победы.



Со знаменательной датой юбиляра поздравили представители администрации Кяхтинского района и Кяхты, отдела социальной защиты населения. По традиции были вручены поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

