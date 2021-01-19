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В Бурятии на Байкале появится «Заповедная школа»

В Бурятии на Байкале появится «Заповедная школа»
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Инклюзивную экоплощадку создадут в Забайкальском национальном парке

В Бурятии реализуют проект «Байкальская заповедная школа». В Забайкальском национальном парке создадут постоянно действующую интерактивную площадку, где каждый, независимо от возраста и социального статуса может получить комплексные знания о цикличности отходов и круговороте воды, опробовать навыки прессования вторсырья, увидеть цепочку превращения пластиковых бутылок в одежду и даже исследовать через микроскоп состав воды и донных отложений из Байкала и других водоёмов.

Средства на проект получены по президентскому гранту по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных», в категории «Повышение повседневной экологической культуры людей». Конкурс был выигран фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».

- Проект-победитель нацелен на формирование у посетителей Забайкальского национального парка и местных жителей ответственного отношения к окружающей среде через вовлечение в процесс устойчивого обращения с отходами и изучения состава воды в озере Байкал и других водоёмах, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Ключевая ценность проекта – инклюзивность и доступность. На данный момент в Забайкальском национальном парке отсутствует образовательная площадка для представителей социально-уязвимых категорий населения: людей с ОВЗ, детей из учебно-воспитательных учреждений и подопечных различных социальных фондов.

- В «Байкальской заповедной школе» дети и взрослые получат качественные экологические знания и будут вовлечены в процесс ответственного, познавательного туризма, сохраняя окружающую среду. За счёт положительного эмоционального опыта, полученного в ходе интерактивного урока, знания, подкреплённые практикой, трансформируются в экопривычки и после посещения парка. Перед организаторами проекта стоит важная задача: повысить доверие населения к экоинициативам, укрепить уверенность в важности исследований воды и стремлении беречь природу, - пояснили в «Заповедном Подлеморье».
Бурятия Байкал заповедник природоохранная деятельность экология национальный парк
 
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