В Улан-Удэ отделение дневного пребывания начнёт работу 1 февраля

Оно откроется на базе комплексного центра «Доверие»



В Бурятии открытие отделения дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов в комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие» перенесено на 1 февраля в связи с эпидемиологической обстановкой в республике.



Напомним, на открытие отделения дневного пребывания было предусмотрено 9594968 рублей, в том числе на оснащение отделения оборудованием и доукомплектацию штатной численности. Уже подготовлено помещение: зал активного досуга, зал лечебной физкультуры, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, столовая, комната отдыха, а также проведены ремонтные работы.



- Проведены торги по приобретению оборудования и мебели, заключены договора на сумму свыше 5,4 млн рублей. Приобретено реабилитационное оборудование: тренажёры для верхних, нижних конечностей, развития мелкой моторики, спортивные принадлежности, оборудование для сенсорной комнаты. Заключен договор ООО «Транзит», приобретён автобус с подъёмным механизмом стоимостью более 4,1 млн рублей. В штатную численность введены ставки психолога, культорганизатора, инструктора по труду, инструктора ЛФК, специалиста по социальной работе, сиделки, медицинской сестры, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

