Конькобежцы Сибири вновь соберутся в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В областном центре пройдёт второй этап первенства СФО



В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» с 16 по 17 января состоится второй этап первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту по многоборью. Соревнования будут проходить среди юношей и девушек в двух возрастных группах: 14-15 и 16-17 лет.



Планируется, что в первенстве СФО примут участие около 160 конькобежцев из Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей. От хозяев этапа выступят сильнейшие спортсмены Софья Татуревич, Алексей Бердников, Анжелика Качурова, Ксения Горбунова, Елизавета Гожидоева и многие другие.



Первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту проводится в три этапа. Первый этап по отдельным дистанциям также проводился в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске 19-20 декабря 2020 года. Третий этап состоится в Барнауле с 5 по 7 февраля.



По итогам двух лучших стартов в каждой возрастной группе будут определено по 12 девушек и юношей, а также восемь человек по масс-старту, не более двух человек от региона. Они смогут принять участие в первенстве России по конькобежному спорту, которое в конце февраля пройдёт в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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