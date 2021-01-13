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Премьера «Травиаты» в Улан-Удэ обещает резонанс

Премьера «Травиаты» в Улан-Удэ обещает резонанс
Общество,  Фото:Егор Бельских для БГАТОиБ
Бурятский театр оперы и балета подготовил очень нетипичный для себя продукт. Постановку премьеры оперы «Травиата» Джузеппе Верди доверили московскому режиссёру Владимиру Бочарову, который обещает зрителю изменить его представление об оперном искусстве

«Если вы хотите увидеть оперу в классическом понимании этого слова – проходите исключительно мимо, чтобы после не жалеть о выброшенных деньгах. Если вам интересны неожиданности, вы хотите узнать что-то новое, то чего вы уж точно не ожидаете, о музыке, об опере - вам сюда», – вот такой отзыв оставил один из пользователей российского ресурса о развлечениях – «Афиша.ру» - после похода на оперу «Франциск» в постановке Владимира Бочарова. Между прочим, этот спектакль столичный режиссёр давал на сцене Большого театра, ещё будучи студентом ГИТИСа, и его творение было отмечено специальным призом самой статусной отечественной театральной премией «Золотая маска».

15, 16 и 17 января «Травиата» (16+) Джузеппе Верди в постановке Бочарова предстанет на суд улан-удэнской публики. И, судя по громким заявлениям режиссёра, его авангардный взгляд на искусство не претерпел изменений.

- Мой любимый тип зрителя, который когда-то в школе получил негативный опыт от просмотра спектакля, - рубит с плеча представитель новой волны в искусстве. - Он пришёл, вдохнул специфической пыли театральной и ушёл. Всё. Сразу началась аллергия, чесотка, и в театр больше ни ногой. И вот к такому зрителю я всегда обращаюсь: «Друзья! Театр – это на самом деле такая живая материя. Это настолько современное явление, что туда надо идти скорее и срочно. И ваш негативный опыт сойдёт на нет, когда вы встретитесь с чем-то, что с вами срезонирует, с чем-то, что найдёт отклик у вас».

Очень лихой комментарий, по сути ставящий свой взгляд, свой подход выше традиционного, академического исполнения оперных спектаклей. Раз ставятся под сомнение, если не разбиваются в пух и прах, все привычные основы, то как же тогда новомодный режиссёр мог сосуществовать в рамках одного спектакля с хранительницей традиций Бурятского театра оперы и балета Даримой Линховоин?

- Совершенно нормально сработались, - сообщает худрук оперы БГАТОиБ. - Мы специально обратились именно к молодому режиссёру с новыми взглядами и идеями. Если хотите, предстоящая «Травиата» - это эксперимент, и мне самой было очень интересно, что получится. Тем более, надо понимать, что музыкальная и вокальная составляющая не меняется со времен Верди, а разница только в подаче. Она действительно получается своеобразной, сам факт переноса действия «Травиаты» в современность уже разжигает любопытство: а что же получится? Не буду раскрывать все секреты, но его постановка способна вызвать резонанс.



Кстати, небольшой, но любопытный штрих к вопросу о резонансе. Одно из старейших и самых авторитетных отечественных изданий о театральной жизни – журнал «Театр», который издается с 1930 года, ранее никогда не обращал внимания на наши премьеры, но о грядущем релизе «Травиаты» Бочарова написал. Можно спорить, радоваться ли факту упоминания или горевать о единичности явления, но реальность такова, что именно фигура режиссёра-постановщика привлекла внимание московских театральных журналистов.



Естественно, вы спросите: «Позвольте, если музыка и арии остаются классическими, то откуда берется весь хайп вокруг работы режиссёра?» Новая трактовка, которая должна поменять привычный взгляд на оперное искусство достигается за счёт визуальных эффектов и вольных интерпретаций событий сюжета. Например, у главной героини Виолетты Валери будут спутники духи, а кто-то увидит в них демонов, а в её привычном образе благородной куртизанки будут смещены акценты.

Бочаров обещает ответить на вопрос «Кто мы в истории про «Травиату», и как нам с этим жить?». С такими многообещающими вводными уже, как минимум, интересно посмотреть за продуктом проводника в потаённое и его нового прочтения классики. А заявленный едва ли не главным помощником в переосмыслении вечного сюжета мультимедийный перфоманс, который также готовила столичная команда, должен вызвать у публики вау-эффект. Крайне любопытно посмотреть, какой реакция окажется на самом деле.

пресс-служба БГАТОиБ специально для проекта «Милан-Удэ Daily»
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