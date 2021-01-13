Премьера «Травиаты» в Улан-Удэ обещает резонанс

пресс-служба БГАТОиБ специально для проекта «Милан-Удэ Daily»

«Если вы хотите увидеть оперу в классическом понимании этого слова – проходите исключительно мимо, чтобы после не жалеть о выброшенных деньгах. Если вам интересны неожиданности, вы хотите узнать что-то новое, то чего вы уж точно не ожидаете, о музыке, об опере - вам сюда», – вот такой отзыв оставил один из пользователей российского ресурса о развлечениях – «Афиша.ру» - после похода на оперу «Франциск» в постановке Владимира Бочарова. Между прочим, этот спектакль столичный режиссёр давал на сцене Большого театра, ещё будучи студентом ГИТИСа, и его творение было отмечено специальным призом самой статусной отечественной театральной премией «Золотая маска».15, 16 и 17 января «Травиата» (16+) Джузеппе Верди в постановке Бочарова предстанет на суд улан-удэнской публики. И, судя по громким заявлениям режиссёра, его авангардный взгляд на искусство не претерпел изменений.- Мой любимый тип зрителя, который когда-то в школе получил негативный опыт от просмотра спектакля, - рубит с плеча представитель новой волны в искусстве. - Он пришёл, вдохнул специфической пыли театральной и ушёл. Всё. Сразу началась аллергия, чесотка, и в театр больше ни ногой. И вот к такому зрителю я всегда обращаюсь: «Друзья! Театр – это на самом деле такая живая материя. Это настолько современное явление, что туда надо идти скорее и срочно. И ваш негативный опыт сойдёт на нет, когда вы встретитесь с чем-то, что с вами срезонирует, с чем-то, что найдёт отклик у вас».Очень лихой комментарий, по сути ставящий свой взгляд, свой подход выше традиционного, академического исполнения оперных спектаклей. Раз ставятся под сомнение, если не разбиваются в пух и прах, все привычные основы, то как же тогда новомодный режиссёр мог сосуществовать в рамках одного спектакля с хранительницей традиций Бурятского театра оперы и балета Даримой Линховоин?- Совершенно нормально сработались, - сообщает худрук оперы БГАТОиБ. - Мы специально обратились именно к молодому режиссёру с новыми взглядами и идеями. Если хотите, предстоящая «Травиата» - это эксперимент, и мне самой было очень интересно, что получится. Тем более, надо понимать, что музыкальная и вокальная составляющая не меняется со времен Верди, а разница только в подаче. Она действительно получается своеобразной, сам факт переноса действия «Травиаты» в современность уже разжигает любопытство: а что же получится? Не буду раскрывать все секреты, но его постановка способна вызвать резонанс.Кстати, небольшой, но любопытный штрих к вопросу о резонансе. Одно из старейших и самых авторитетных отечественных изданий о театральной жизни – журнал «Театр», который издается с 1930 года, ранее никогда не обращал внимания на наши премьеры, но о грядущем релизе «Травиаты» Бочарова написал. Можно спорить, радоваться ли факту упоминания или горевать о единичности явления, но реальность такова, что именно фигура режиссёра-постановщика привлекла внимание московских театральных журналистов.Естественно, вы спросите: «Позвольте, если музыка и арии остаются классическими, то откуда берется весь хайп вокруг работы режиссёра?» Новая трактовка, которая должна поменять привычный взгляд на оперное искусство достигается за счёт визуальных эффектов и вольных интерпретаций событий сюжета. Например, у главной героини Виолетты Валери будут спутники духи, а кто-то увидит в них демонов, а в её привычном образе благородной куртизанки будут смещены акценты.Бочаров обещает ответить на вопрос «Кто мы в истории про «Травиату», и как нам с этим жить?». С такими многообещающими вводными уже, как минимум, интересно посмотреть за продуктом проводника в потаённое и его нового прочтения классики. А заявленный едва ли не главным помощником в переосмыслении вечного сюжета мультимедийный перфоманс, который также готовила столичная команда, должен вызвать у публики вау-эффект. Крайне любопытно посмотреть, какой реакция окажется на самом деле.