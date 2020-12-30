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В Улан-Удэ машину изрисовали краской, требуя зарплату

В Улан-Удэ машину изрисовали краской, требуя зарплату
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Минздрав Бурятии отреагировал на скандальную фотографию

Накануне, 29 декабря, в паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали фотографию машины, на которой краской написано «Где моя з.п. (заработная плата – прим. ред.), РКБ Семашко».

В комментариях многих людей возмутил как хулиганский поступок неизвестного «маляра», так и информация о зарплате. В комментариях один из пользователей написал: «Да, где зарплата медиков? Месяц заканчивается, а нам не выдали даже аванс за декабрь, не говоря о зарплате».

Однако в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии не подтвердили информацию о задолженностях. В республиканскую клиническую больницу имени Семашко обращений по выплатам не поступало, заверили в минздраве.

«В ответ на фотографию по вопросам выплаты заработной платы в республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко минздрав Бурятии сообщает, что данный запрос был отработан в оперативном порядке, обращений по факту невыплаты заработной платы в больницу не поступало. Определить владельца автомобиля пока не удалось», - прокомментировали в пресс-службе министерства.

Минздрав Бурятии обратился к человеку, разместившему эту надпись на автомобиле, с просьбой написать в директ аккаунта в Instagram (@minzdrav_03) или позвонить по телефону: 8(3012)21-49-63 для того, определить дальнейший путь решения проблемы.

28 декабря сотрудники больницы получили заработную плату в полном объёме за декабрь согласно всем нормативно-правовым документам и требованиям, заявили в минздраве.

- Сотрудники ковидных стационаров по улицам Солнечной и Пирогова на базе республиканской клинической больницы имени Семашко получили все необходимые выплаты из республиканского и федерального бюджетов, - заверили в министерстве.


заработная плата минздрав
 
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