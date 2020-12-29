В Бурятии начнёт работу отделение дневного пребывания

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Оно откроется на базе комплексного центра «Доверие» после снятия режима тотальной изоляции



После снятия режима «тотальной» изоляции в Бурятии состоится открытие отделения дневного пребывания при учреждении социального обслуживания в Улан-Удэ. Его откроют на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие».



Для дневного отделения выделено помещение, проведён его капитальный ремонт, приобретено реабилитационное оборудование и мебель. В дневном отделении будут действовать медицинский кабинет, сенсорная комната, тренажёрный зал. Штатная численность отделения предусматривает 12 сотрудников.



- В сенсорной комнате занятия будет проводить психолог, – рассказал директор учреждения Ольга Богатых. – Его работа будет осуществляться не только с клиентами отделения дневного пребывания, а также с проживающими в комплексном центре «Доверие». Предусмотрена доставка граждан на транспорте учреждения. Для этого в центр уже поступил автомобиль для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Отделение сможет принимать до 15 человек в день, в том числе людей с когнитивными нарушениями.



В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что республика вошла в число 16 регионов, реализующих проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. На эти цели из консолидированного бюджета выделено 245,5 млн рублей на 2020-2022 годы, в том числе в 2020 году – 46 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

