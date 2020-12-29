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В Бурятии состоялась акция «Подарок своими руками»

В Бурятии состоялась акция «Подарок своими руками»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В ней приняли участие воспитанники 20 организаций соцобслуживания

В Бурятии с 10 по 28 декабря прошла акция «Подарок своими руками». Участие в мероприятии приняли 20 организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проживает 488 детей. Подарки отличались разнообразием: открытки, мягкие игрушки, имбирные пряники и печенье. Были подарки и актуальные для нашего времени – индивидуальные маски.

- Таким образом мы поддержали всероссийскую акцию «Согревая сердца», организатором которой является ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», - отметили в минсоцзащите РБ. - В знак глубокого уважения и внимания к людям старшего поколения накануне Нового года дети смастерили подарки, праздничные открытки и вручили их гражданам пожилого возраста, проживающим в учреждениях социального обслуживания на территории своего района.

Тем, кто самостоятельно не смог передать подарки, помогли шефы. Так, ребята из детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» с помощью следственного управления СКР по РБ отправили подарки в Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания «Доверие» и Заиграевский интернат для престарелых и инвалидов.

Воспитанники Закаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних изготовили новогодние сувениры из фетра, бисера, чехлы для очков и косметички, испекли печенье и отправили гражданам, проживающим в пансионате «Горный воздух» и пожилым в Закаменске.

Ребята центра «Парус» приняли активное участие в оформлении центральной ёлки села Новокижингинск собственноручно выполненными объёмными игрушками. Ветеранам села они вручили праздничные сувениры.

Воспитанники Селенгинского центра социальной помощи семье и детям изготовили красочные новогодние сувениры из различных материалов для своих друзей из комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол» Закаменского района. Это корзиночки и ангелочки из фоамирана, ёлочные игрушки из солёного теста и креативные игрушки из пряжи. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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