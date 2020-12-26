В улан-удэнской библиотеке появилась карта подвигов Героев Советского Союза

Стенд украшен изображением георгиевской ленточки и Вечного огня и снабжен подсветкой. Его создали специально к году Памяти и Славы.







Красочный стенд, посвящённый Героям Советского Союза родом из Бурятии, появился в Центральной городской библиотеке имени Калашникова в Улан-Удэ. На стенде запечатлены имена всех 42 фронтовиков, удостоенных этого звания. Их имена также увековечены на плитах Мемориала Победы в Улан-Удэ, рассказали представители библиотеки имени Калашникова.В центральной части стенда расположены карты военных действий в Европе на начало июня 1944 года, а также северного участка советско-германского фронта и боев на озере Хасан. На картах указаны места, где герои совершили подвиги, принесшие им это звание, а также направления ударов советских войск. По бокам карты размещены портреты, снабжённые QR-кодом, по которому можно получить подробную информацию о каждом из воинов.Кроме того, на стенде приведены краткие данные о героях из Бурятии и о медали «Золотая Звезда», а также размещена цитата маршала Победы Георгия Жукова.