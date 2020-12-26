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В улан-удэнской библиотеке появилась карта подвигов Героев Советского Союза

В улан-удэнской библиотеке появилась карта подвигов Героев Советского Союза
Общество,  Фото:Центральная городская библиотека имени Калашникова
На необычном стенде есть QR-коды

Красочный стенд, посвящённый Героям Советского Союза родом из Бурятии, появился в Центральной городской библиотеке имени Калашникова в Улан-Удэ. На стенде запечатлены имена всех 42 фронтовиков, удостоенных этого звания. Их имена также увековечены на плитах Мемориала Победы в Улан-Удэ, рассказали представители библиотеки имени Калашникова.

В центральной части стенда расположены карты военных действий в Европе на начало июня 1944 года, а также северного участка советско-германского фронта и боев на озере Хасан. На картах указаны места, где герои совершили подвиги, принесшие им это звание, а также направления ударов советских войск. По бокам карты размещены портреты, снабжённые QR-кодом, по которому можно получить подробную информацию о каждом из воинов.

Кроме того, на стенде приведены краткие данные о героях из Бурятии и о медали «Золотая Звезда», а также размещена цитата маршала Победы Георгия Жукова.

Стенд украшен изображением георгиевской ленточки и Вечного огня и снабжен подсветкой. Его создали специально к году Памяти и Славы.



библиотека Герои Советского Союза
 
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