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С 2021 года в Бурятии внесут значительные изменения в соцконтракт

С 2021 года в Бурятии внесут значительные изменения в соцконтракт
Общество,  Фото:pixabay.com
На реализацию мероприятий в будущем году республика получит 250 млн рублей

Бурятия получит поддержку на реализацию мероприятий по социальному контракту уже в следующем году. По данным минсоцзащиты республики, в регионе программа успешно реализуется уже более 9 лет – с 2011 года. Сегодня в республике помощь семьям по социальному контракту оказывается в натуральном – в виде крупного рогатого скота и в денежном выражении – до 50 тыс. рублей.

- Со следующего года в технологию вносятся значительные изменения. Так, перечень направлений «социального контракта» расширяется, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Помимо существующих добавляются направления по поиску работы, по прохождению профобучения или получению дополнительного профессионального образования, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и т.д. Размер помощи тоже претерпел изменения, для этого на реализацию программы «социальный контракт» в 2021 году для Бурятии уже предусмотрено финансирование в размере порядка 250 млн рублей из федерального бюджета – это 94%. Оставшиеся 6% будут выделены республиканским бюджетом.

Министр напомнила, что в Бурятии за всё время действия технологии поддержку получили порядка 2,1 тыс. семей, в том числе 1,2 тыс. семей по соцконтракту в натуральной форме.

Отметим, социальные контракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ
Бурятия социальный контракт социальная защита населения
 
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