Директор детского дома-интерната Бурятии о своей работе: «Наверное, это мое призвание»



Иногда в «Журавушку» обращаются люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.



- В семье бывают трудные жизненные ситуации, или мама одна, и чтобы поддержать семью, мы временно иногда берём ребят. Их не очень много бывает. Что касается заболеваний у наших детей, то в основном это ДЦП, синдром Дауна, гидроцефалия – такие непростые заболевания. Но это дети. Они хотят того, что и все дети, - отмечает она.



Дети же мечтают о простом: чтобы рядом были и мама, и папа. На сегодня в доме-интернате 55 детей, практически все - сироты. И в «Журавушке» активно работают с приёмными родителями, с кандидатами в приёмные родители. За 3 года устроено в приемные семьи уже 15 детей, 1 ребенок вернулся в кровную семью после восстановления в родительских правах. После усыновления сотрудники поддерживают связь с семьями, узнают, как у них дела и т.д.



О благотворительной помощи



Детскому дому-интернату «Журавушка» оказывают помощь различные организации. Хотя материальная база, созданная минсоцзащиты Бурятии, и так неплохая. В учреждении проведен хороший ремонт, созданы необходимые условия для проживания воспитанников.



И при оказании помощи действуют принципы «умной благотворительности» - когда детский дом и какая-то компания обсуждают и совместно запускают проекты, полезные для детей.



- Допустим, у нас такое взаимодействие с нашим Пенсионным фондом на протяжении уже нескольких лет. Сотрудники хотели нам помочь чем-нибудь и вначале купили сухой бассейн для ребятишек. Дальше мы стали с ними обсуждать, как взаимодействовать, чтобы это были не просто, к примеру, сладкие подарки, игрушки, а то, что бы помогало детям в дальнейшем. Самое главное для наших ребят – это, прежде всего, адаптация, социализация. Мы подумали, что сделать для этого, и провели довольно много мероприятий. До коронавируса – сейчас мы в изоляции – мы выезжали в кинотеатры, досуговые центры. Также сотрудники организации помогли осуществить нашу мечту – поездку на Байкал, в 2019 году. Это была первая поездка на озеро в жизни наших детей, потому что они жили раньше в отдаленном Закаменском районе, в селе Баянгол и не бывали на Байкале. Эта поездка дала ребятам очень много положительных эмоций - приводит пример Марина Рогачёва.



С помощью работников госучреждения была открыта и комната социально-бытовой адаптации.



- У нас была идея – открыть комнату социально-бытовой адаптации, кухню прямо в группе, хотя у нас есть своя столовая. Но мы задались именно такой целью, чтобы в группе была кухня, где ребята бы могли общаться, готовить вместе. В этой идее они нам тоже помогли, приобрели телевизор, диван и т.д. И в этом году был мастер-класс в дистанционном формате от шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева, мы приняли участие в нём. Ребята в этой кухне смотрели трансляцию по телевизору – мы специально подключились, и они готовили еду, - говорит директор «Журавушки».



Помогали в обустройстве этой комнаты и ГК «Титан», которые организовали акцию и купили оборудование: кухонный гарнитур, плиту, холодильник, необходимую посуду и т.д.



- Теперь в этой комнате практически каждый день у нас проходят занятия, которые помогают детям готовиться к самостоятельной жизни. Кроме того, они с октября каждый месяц выделяют нам деньги на то, чтобы мы могли приобрести какие-то ингредиенты, продукты, потому что мы готовим там нестандартные блюда – не такие, как в столовой – интересные, - рассказывает руководитель детского дома-интерната.





«Это такие вещи, которые действительно для детей полезны, для их дальнейшей жизни, когда они возможно «уйдут» в семью, перейдут в другое учреждение или смогут самостоятельно проживать с сопровождением», - добавляет она.











Сотрудничает «Журавушка» и с другими организациями, также работают они со школой № 32 – в этом случае организуются совместные мероприятия. Дети общаются и учатся понимать друг друга. В этом им очень помогают учителя школы Елена Здарова и Алла Родина.



- Если волонтёры или организации захотят нам помочь, мы всегда найдём, о чем поговорить, найдём точки соприкосновения, что они могут сделать. Это может быть любая помощь. Сейчас мы находимся на изоляции из-за коронавируса, но мы научились, к примеру, дистанционно участвовать в мероприятиях. То есть, понимаете, формат разный, необязательно это какая-то материальная помощь - даже больше нам нужно общение. Когда дети видят не только персонал учреждения, а других людей, то у них появляется больше эмоций, и они развиваются лучше, поэтому можно общение наладить в дистанционном формате, - делится Марина Рогачева.



Сотрудничает «Журавушка» и с другими организациями, также работают они со школой № 32 – в этом случае организуются совместные мероприятия. Дети общаются и учатся понимать друг друга. В этом им очень помогают учителя школы Елена Здарова и Алла Родина.- Если волонтёры или организации захотят нам помочь, мы всегда найдём, о чем поговорить, найдём точки соприкосновения, что они могут сделать. Это может быть любая помощь. Сейчас мы находимся на изоляции из-за коронавируса, но мы научились, к примеру, дистанционно участвовать в мероприятиях. То есть, понимаете, формат разный, необязательно это какая-то материальная помощь - даже больше нам нужно общение. Когда дети видят не только персонал учреждения, а других людей, то у них появляется больше эмоций, и они развиваются лучше, поэтому можно общение наладить в дистанционном формате, - делится Марина Рогачева.





Чудеса случаются. Казалось бы, расхожая, набившая оскомину фраза, однако именно она приходит на ум после рассказа о случае в детском доме-интернате «Журавушка». Здесь двойняшки, маленькие девочки-сироты, отчаянно мечтали о семье, и желание сбылось.- Вчера буквально передали приёмной семье двойняшек, немного поплакали, потому что привыкаем как к родным. Сейчас они пока ушли на гостевой режим. Мы всегда будущим родителям даём возможность понять, смогут ли они взять на себя заботу о детях. В этом случае родители очень хотят их оставить, - рассказала Марина Рогачева, директор детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».Семья многодетная, причём там есть ещё приемные ребятишки.- Они очень добрые и позитивные люди. Кроме того, у них есть профессиональный опыт работы именно с детьми с инвалидностью, потому что взять ребёнка с особенностями развития – это непросто. Надеюсь, всё сложится хорошо, - продолжает директор.Есть случаи, когда люди, спустя время, забирают своих родных детей.- Был случай не так давно - год назад. Девочка приехала в «Журавушку» из села Баянгол Закаменского района (из дома-интерната после его преобразования в комплексный центр социального обслуживания населения – прим. ред.), у неё тяжелые множественные нарушения развития. Наверное, у родителей в своё время были основания, чтобы ребенка оставить. И мы сами начали выходить на родственников, сообщили, что находимся в городе, если в район им сложно было съездить, а здесь мы рядом, их ребёнок рядом. Стали общаться, они стали приезжать и потом приняли решение. Девочка сегодня дома, с родителями, - вспоминает Марина Рогачёва.На вопрос, что дом-интернат для неё и в целом работа с детьми, директор задумчиво отвечает – «Наверное, это мое призвание».В детстве она мечтала работать в детском саду, после окончания педагогического вуза пришла в социальную защиту по направлению детства и осталась.- Мне нравится, потому что я очень люблю детей. Конечно, непросто, не скажу, что легко: у многих ребят тяжелые нарушения развития и мы каждый день видим где-то детскую боль, желание обрести родителей, дом. Но они все, я бы сказала маленькие герои, бойцы, и всем нам еще поучиться надо их воле к жизни. Их заболевания конечно дают о себе знать – нужно помогать ребятам постоянно, следить, контролировать состояние, чтобы не упустить какие-то моменты. Весь наш персонал, я думаю, заслуживает большой благодарности, - заключила Марина Рогачёва.