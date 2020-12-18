В Баргузинском районе Бурятии семьям дарят пожарные извещатели

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Стартовала акция «Пожарный извещатель в каждый дом»



В Баргузинском районе Бурятии в преддверии новогодних праздников проходят профилактические межведомственные рейды по соблюдению пожарной безопасности среди малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Вместе с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы, пожарной службы, инспекторами комиссии по делам несовершеннолетних и специалистами отдела социальной защиты населения, семьи поселения «Баргузинское» инспектируют Дед Мороз и Снегурочка.



Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, цель профилактического мероприятия не только напомнить семьям о соблюдении правил пожарной безопасности в зимнее время, но и поздравить сельчан с наступающим Новым годом и вручить детям сладкие подарки.



- Также в Баргузинском районе стартовала акция «Пожарный извещатель в каждый дом», в рамках которой на личные средства сотрудников пожарной службы двум многодетным семьям, в одной из которых воспитывается 5, а в другой – 6 детей, установлены автономные пожарные извещатели на безвозмездной основе, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району Галина Лугинина. - Каждой посещаемой семье специалисты пожелали хорошего отдыха и благополучно встретить праздники, ребятам напомнили о правилах поведения во время зимних каникул, а взрослым – о необходимости добросовестного исполнения родительских обязанностей. Подобные профилактические рейды будут продолжаться.

