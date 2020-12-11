В Бурятии открывается второй частный пансионат для пожилых

Работы по реконструкции здания близки к завершению
В сентябре 2020 года между минсоцзащиты Бурятии и ООО «Империал Групп» заключено концессионное соглашение о реконструкции здания в улусе Хошун-Узуре Мухоршибирского района республики. Согласно документу концессионер намерен открыть здесь частный пансионат на 20 мест для пожилых людей.
- Представителям частного бизнеса и некоммерческим организациям, которые качественно оказывают социальные услуги и состоит в реестре поставщиков соцуслуг, оказывается поддержка на государственном уровне – это предусмотрено проектом «Старшее поколение», реализуемым в рамках национального проекта «Демография». Такой поддержкой пользуется 17 организаций, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В их числе и ООО «Империал групп». Они не новички на рынке оказания социальных услуг и зарекомендовали себя как ответственные бизнес-партнёры. Вовлечение негосударственных организаций позволяет разнообразить ассортимент услуг, сделать их более качественными и эффективными.
Работы по реконструкции здания, в котором будет в ближайшем будущем функционировать пансионат, близки к завершению. На эти цели концессионер обязуется направить 3 млн рублей, а минсоцзащиты Бурятии передаст права владения и пользования объектом на срок до 10 лет. В здании уже оборудована столовая для будущих постояльцев, оснащены комнаты для проживания, а также помещения для проведения досугового времени.
- В Бурятии, в сфере оказания социальных услуг – это второй успешный пример государственно-частного партнёрства, - акцентирует министр соцзащиты республики. - В 2016 году мы стали одним из первых в России регионом, где в систему соцобслуживания вошёл частный бизнес. Тогда на условиях концессии начал работу частный пансионат ООО «Горный воздух» в городе Закаменске.
В ведомстве напомнили, что сегодня в системе социального обслуживания республики негосударственные организации и индивидуальные предприниматели составляют почти третью часть всех организаций соцобслуживания населения, под заботой которых находятся более 600 пожилых граждан и инвалидов. Они действуют в семи районах республики и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии открывается второй частный пансионат для пожилых
Общество, Фото:
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