В Улан-Удэ началось строительство пансионата для престарелых

Современное стационарное учреждение будет рассчитано на 150 мест



В Улан-Удэ началось строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов. Проектно-сметная документация по стационарному учреждению была разработана в 2019 году и, по словам минсоцзащиты Бурятии, соответствует передовому зарубежному и отечественному опыту социального обслуживания пожилых и инвалидов. Пансионат рассчитан на 150 мест и будет состоять из объединённого комплекса зданий, расположенных веерно. Здесь будут соблюдены все нормы безбарьерной среды.



- Помещения нового учреждения будут оборудованы специализированными лифтами и приспособлениями для маломобильных граждан, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В пансионате предусмотрены рекреационная, спортивная, культурно-досуговая и другие многофункциональные зоны. В новом учреждении предполагается осуществление стационарного и полустационарного социального обслуживания. Место для строительства выбрано в городе Улан-Удэ по улице Лесной.



В пресс-службе ведомства отметили, что возведение пансионата началось в 2020 году – на эти цели направлены средства из федерального и регионального бюджета.



- В 2020 году на строительство объекта республика получила 23 млн 928 тысяч рублей. Средства федеральной казны поступили в размере чуть более 23,4 млн рублей, доля республиканского бюджета – порядка полумиллиона рублей, - уточнила Татьяна Быкова. - Окончание стройки запланировано на 2023 год. Общая стоимость строительства по итогам разработки проекта составляет 1,08 млрд. рублей и рассчитана с учётом природно-климатических, сейсмических условий региона.

