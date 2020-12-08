В Бурятии вышло продолжение сборника документов о Великой Отечественной

Общество, Фото: пресс-служба госархива РБ

В издании представлены 14 послевоенных документов



Вышла в свет вторая часть сборника документов «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Книга состоит из 14 документов, созданных после окончания Великой Отечественной войны.



В сборнике опубликованы отчёт Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ о работе областной комсомольской организации во время войны от 9 апреля 1946 года, доклад ламы Р. Жамьянова о вкладе верующих буддистов и лам в фонд обороны страны от 26 мая 1946 года, а также эго-документы – воспоминания бывшей малолетней узницы фашизма Л. Д. Булаш о пребывании в концлагере «Ливе», сведения подполковника медицинской службы министерства обороны РФ З. Ц. Алборова об эвакогоспитале № 324, отрывок из статьи М. Д. Тяботина «Судьба» его судьбы» о воспоминаниях бывшего малолетнего узника фашизма Л. К. Синегрибова и другие.



В издании, как приложения, опубликованы списки бойцов, умерших от ран и болезней в эвакогоспиталях, дислоцировавшихся в годы Великой Отечественной войны на территории БМАССР и список военнослужащих, призванных из Бурят-Монгольской АССР и погибших в годы войны на территории Восточной Пруссии.



- Издание оснащено необходимым научно-справочным аппаратом, в состав которого вошли предисловие, комментарии к документам, список сокращений, список использованных фондов, именной указатель, географический указатель. Сборник предназначен для архивных работников, историков, исследователей, всех интересующихся историей Республики Бурятия. Авторы-составители выражают надежду, что данное издание будет интересным для читателей, возможно, кто-то найдёт своих родственников, знакомых в списках, - сообщает пресс-служба госархива РБ.



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