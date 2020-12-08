Юрий Новосад: «Тренд на цифровизацию будет укрепляться»

Tele2 подвела итоги развития сети 4G-интернета в республике



Директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад в интервью «Байкал-Daily» рассказал, как пандемия повлияла на работу компании, какие «фишки», сервисы и услуги появились для клиентов. О новой цифровой реальности, онлайн-платформе «Дом по другим правилам», социальных проектах оператора и планах развития в республике – подробно в нашем материале.



- Юрий, как ваши клиенты и компания в целом переживают этот непростой для всех год?



- Мы смотрели, какие изменения происходят в поведении наших клиентов, и, соответственно, должны были на них быстро реагировать, удовлетворять спрос.



Во-первых, люди с начала пандемии стали больше друг другу звонить. Сильно вырос голосовой трафик – это индикатор неопределённости, было непонятно, что работает, какие ограничения ввели, какие изменения нас ждут. Огромный всплеск звонков наблюдался после второго обращения президента страны, когда мы узнали, что самоизоляцию продлили. Звонков было больше, чем в новогоднюю ночь.



Во-вторых, начал лавинообразно расти интернет-трафик. Это неудивительно, поскольку вся наша привычная жизнь перешла в онлайн – дистанционная учеба, удаленная работа и т.д. Соответственно, интернет-трафик вырос примерно на 30%. Это был большой вызов для всей нашей технической службы.



Еще одна особенность, связанная с трафиком: люди стали менять локации. Они самоизолировались из городов в сёла, посёлки, на дачи, кто-то перебрался ближе к Байкалу. Нагрузка на сеть выросла, потому что нужно работать, учиться, и всех уже не устраивает, что где-то там – за много-много километров – невозможно выйти в интернет.



- Как пиковые нагрузки сказались на работе вашей сети?



- Это один из самых больших вызовов, потому что скачок трафика и нестандартное распределение локаций поставили нам нетривиальную задачу. Чтобы ее решить в максимально сжатые сроки, коллеги из технической службы работали 24/7, обеспечивая интернетом новые территории и увеличивая емкость в местах пиковой нагрузки.



В результате мы на треть увеличили число базовых станций LTE по сравнению с прошлым годом – это очень большая работа. Более чем в 20-ти удалённых населённых пунктах впервые появился наш высокоскоростной мобильный интернет. Это совершенно разные поселения – Усть-Муя, Кумора на территории БАМа, Баянгол, Утата в Закаменском районе, Багдарин, Маловск в Баунтовском районе и др. До конца года мы ещё запустим 4G в селе Байкальское в Северо-Байкальском районе. После этого на каждой базовой станции в республике у нас будет присутствовать технология 4G.



При этом мы строили не только в отдалённых населённых пунктах. Это еще и Цолга, Нижний Торей, Зурган-Дэбэ, Большое Колесово, Уро, Могсохон. По-разному жители на нас реагировали: к примеру, в Могсохоне мы единственный оператор связи, и жители чуть ли не кормили специалистов, спрашивали, как и чем нам помочь. Не забывали мы и районные центры – значительно увеличили ёмкость в Бичуре, Кяхте, Закаменске, Хоринске и Сосново-Озерском. Конечно, большой объем работы выполнен в Улан-Удэ.



Нужно отметить, что поскольку границы были закрыты, жители республики стали больше передвигаться по региону, в том числе в рекреационные зоны. Естественно, мы не могли их обойти стороной. Сейчас в Тункинской долине готовимся к пиковым нагрузкам, потому что ожидаем, что люди поедут туда отмечать Новый год. В Аршане мы запустили базовую станцию, в посёлке Жемчуг ведутся работы – там до конца года будет улучшена связь, то есть мы готовы к сезону зимнего отдыха.



Хочу поблагодарить всю нашу техническую службу, которая проделала невероятную работу. Пандемия закончится, но трафик продолжит расти, и мы уже к этому готовы. Чтобы быть успешным на высококонкурентном телеком-рынке, в первую очередь, мы должны предоставлять качественную и надежную связь там, где она необходима клиенту.



– Какие новые «фишки» вы можете предложить своим клиентам?



- Кроме качественной связи мы предлагаем уникальные и выгодные услуги, которые предвосхищают запросы клиентов. Например, чуть больше года назад мы запустили «Маркет Tele2». Это площадка, где можно продавать и покупать гигабайты, SMS, минуты. Пользователи сами выставляют объём невостребованных остатков, назначают им цену и продают друг другу. Согласно статистике, более 30% наших клиентов постоянно пользуются «Маркетом». Вырученные средства они расходуют на оплату услуги связи.



Наши гигабайты можно не только продавать, их ещё можно дарить абонентам Tele2 по всей стране. Другая популярная «фишка» – «Честные звонки внутри сети», которые не расходуют основной пакет минут. А совсем недавно у нас появился «Конструктор чудес». Теперь каждый клиент может сформировать тариф, исходя из своих интересов и потребностей. Выбрать можно не только объем минут и гигабайтов, но и подключить безлимит на любимые соцсети и мессенджеры, добавить другие интересные сервисы. Это дает возможность клиенту максимально персонализировать свой тариф.



Также у нас есть «SOS-пакет» при нулевом балансе, когда сохраняется бесплатный доступ к приложениям WhatsApp, «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», чтобы можно было добраться до места назначения и связаться с близкими. Он подключается автоматически и действует от одного до трех дней в зависимости от тарифа. Пожалуй, самая известная опция – перенос оставшихся минут и гигабайтов на следующий месяц. Сейчас мы пошли ещё дальше и делаем перенос остатков как клиентам Tele2, так и тем, кто хочет перейти со своим номером в нашу сеть.



- В разгар пандемии вам удалось запустить цифровое пространство «Дом по другим правилам». Расскажите о его работе сейчас?



- Это пространство, открывшее виртуальные двери в те аспекты жизни, которые затронула пандемия. Дом состоит из восьми комнат: «Гостиная», «Бар», «Гараж», «Тренажерный зал», «Кухня», «Бассейн», «Лекторий», «Кинозал». В каждой – своя коллекция материалов: кино, музыка, концерты, лекции, экскурсии, онлайн-тренировки. Под одной крышей можно общаться, учиться, отдыхать и заниматься спортом. С момента старта проекта в «Доме по другим правилам» побывало полтора миллиона гостей.



Наш виртуальный дом приятно удивляет абсолютно бесплатным контентом, кардинально меняя представление о подобных проектах. Платформа не требует от пользователя подписок, регистрации и открыта для абонентов всех сотовых операторов. А в конце ноября в доме появился региональный контент из Иркутска. Теперь зрители могут ближе познакомиться с историей города и местной кухней. Надеюсь, со временем в «Дом по другим правилам» попадет и Улан-Удэ.



– Социальная политика Tele2 на федеральном уровне затрагивает сотрудничество с Фондом «Навстречу переменам», а какие проекты вы реализуете в Бурятии?



- С Фондом, который помогает социальным предпринимателям в сфере детства, мы сотрудничаем с 2012 года. И за это время участниками программ организации стали более 300 проектов, а их подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тысяч детей и подростков.



Что касается республики, то мы в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве с Бурятским государственным университетом имени Доржи Банзарова. Совместно с вузом мы проводим целый комплекс мероприятий. Приглашаем экспертов, читаем лекции для студентов на разные темы, участвуем в студенческих мероприятиях в качестве партнера. В прошлом учебном году вручили именную стипендию Tele2 с общим призовым фондом 200 тысяч рублей. Совсем недавно мы подарили университету большую интерактивную панель. Она пришлась как нельзя, потому что помогает вузу с дистанционным образованием. Также среди студентов БГУ мы впервые презентовали программу оплачиваемой стажировки Tele2Praktik.



– Расскажите, где можно стать клиентом компании в Бурятии?



- У нас достаточно широкая сеть дистрибуции. Мы как оператор стараемся действовать по принципу шаговой доступности. У нас более 1400 точек продаж, они расположены в торговых центрах, отделениях «Почты России», в магазинах возле дома.



Также жители Бурятии могут подключиться к Tele2 в фирменных салонах связи, где выполняются все рекомендации по профилактике коронавируса: консультанты обслуживают в одноразовых медицинских масках, применяют антисептики для рук, обеспечивается социальная дистанция для клиентов.



Выбрать номер телефона, подходящий тарифный план, подключить дополнительные опции, услуги, можно и в нашем интернет-магазине. Чтобы сэкономить время при получении SIM-карты, клиенты могут внести свои паспортные данные сразу при оформлении покупки на сайте. Процесс оформления заказа занимает не больше 15 минут, доставка курьерской службой осуществляется бесплатно от одного часа до нескольких дней. В Бурятии получить SIM-карту с доставкой на дом могут жители Улан-Удэ, поселков Забайкальский, Заречный, Сотниково, Тарбагатая и Николаевского.



- Как вы видите дальнейшее развитие мобильной связи в 2021 году?



- Я уверен в том, что тренд цифровизации нашей жизни будет укрепляться. Возросшая роль онлайн-сервисов способствовала новому явлению – клиенты стали предъявлять повышенные требования к покрытию и качеству сети. Поэтому в планах Tele2 – строить еще больше. Но для успешного роста на конкурентном рынке мы также развиваем клиентский сервис во всех каналах обслуживания, разрабатываем релевантные продуктовые решения и предлагаем новые уникальные услуги. Все это ждет наших клиентов и в будущем году.







