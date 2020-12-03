Житель Бурятии размахивал ножом на вокзале

За угрозу убийством возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.





В Бурятии привлечён к уголовной ответственности подозреваемый в угрозе убийством, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Дознанием установлено, что 34-летний житель посёлка Северомуйск Муйского района, в цокольном этаже железнодорожного вокзала станции Таксимо, в ходе внезапно возникшей словесной ссоры, стал размахивать ножом-бабочкой в сторону потерпевшей. Мужчина угрожал ей убийством, женщина перепугалась и восприняла угрозы реально.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в линейное отделение полиции.