Житель Бурятии размахивал ножом на вокзале

Мужчина угрожал убийством
В Бурятии привлечён к уголовной ответственности подозреваемый в угрозе убийством, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Дознанием установлено, что 34-летний житель посёлка Северомуйск Муйского района, в цокольном этаже железнодорожного вокзала станции Таксимо, в ходе внезапно возникшей словесной ссоры, стал размахивать ножом-бабочкой в сторону потерпевшей. Мужчина угрожал ей убийством, женщина перепугалась и восприняла угрозы реально.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в линейное отделение полиции.
За угрозу убийством возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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Приём состоится на следующей неделе
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Мужчина угрожал убийством
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