Телефоны «горячих линий» трёх регионов







• 89503964922

• 89503964835

• 89503965292

• 89024567783



Городская поликлиника №2

Взрослая поликлиника

• общий контакт-центр взрослой поликлиники: 37-95-91

• горячая линия взрослой поликлиники: 500-545



Целевые контакт-центры по следующим направлениям:

• листы временной нетрудоспособности: 8-964-406-91-00

• результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 500-145 / 89676213445 (Viber, WhatsApp), короткий 513-445

• амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому: 8-964-402-69-80 / 8-964-402-72-48 (Viber, WhatsApp)

• мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-406-91-39

• диспетчерская неотложной и скорой медицинской помощи (круглосуточный режим работы): 41-96-93 / 37-90-03



Детская поликлиника

• общий контакт-центр детской поликлиники: 37-90-94

• результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 23-03-75

• горячая линия детской поликлиники: 8-967-621-90-61

• мониторинг амбулаторного лечения больных с Covid-19 на дому, Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-402-79-67 (Viber, WhatsApp)



Городская поликлиника №3

• горячая линия: 8 (3012) 69-00-41

• call-центр: 8(3012) 29-73-60

• отделение неотложной помощи: 8(3012) 29-76-15, 8-964-414-76-15

целевые контакт-центры по следующим направлениям:

- амбулаторное лечение больных с подтверждённым COVID-19 на дому: 8-991-426-96-74 (Viber, WhatsApp), 8-991-541-04-52 (Viber, WhatsApp)

- листы временной нетрудоспособности и мониторинг обследования контактных лиц на дому:

• 8-991-426-96-73 (Viber, WhatsApp)

• 8-991-541-04-49 (Viber, WhatsApp)

• 8-991-541-04-50 (Viber, WhatsApp)

• 8-991-541-04-51 (Viber, WhatsApp)



Городская поликлиника № 4

• call-центр: 57-82-83, 27-82-83, далее, нажмите 2 - вызов врача на дом, нажмите - 3 все вопросы по COVID-19

• горячая линия: 69-69-04

• вопросы по COVID-19 и ОРВИ: 89503972008 (WhatApp, Viber)

• вопросы по листкам нетрудоспособности по COVID-19: 89503973656 (WhatApp, Viber)



Городская поликлиника №5

• горячая линия: 698-298

• call-центр: 379-378

•диспетчер неотложной помощи: 65-64-30

• узнать результат анализа ПЦР на COVID-19: 89915409907, 89915409911 (Viber, WhatsApp)

• по вопросам больничных листов COVID-19: 89915409908 (Viber, WhatsApp)

• информация для лиц контактных с COVID-19: 89915409909 (Viber, WhatsApp)

•информация о детях с COVID-19: 89915409910 (Viber, WhatsApp)

• если не можете дозвониться до Call-центра: 89915409912, 89915409913, 89915409914 (Viber, WhatsApp)



Городская поликлиника №6

• call-центр: 579-002 (пн-пт., сб. 9.00 до 15.00)

• узнать о результатах мазка:

- 89021656849 (выходные дни)

- 89503888004

- 89503888105(выходные дни)

• отдел контроля качества (с пн по пт)

- вопросы по предписаниям и др.: 44-68-92

- вопросы по больничным листам только для БОЛЬНЫХ COVID-2019 и КОНТАКТНЫХ с больным COVID-19: 89503888590 ( пн- пт с 10.00-17.00)

• горячая линия:

- 566-346 (работает 7 дней в неделю)

- 89021679026, 89503888570 (пн- пт 08.00-17.00)

- 89021679026 (только в выходные дни)

• диспетчер неотложной помощи (пн-сб, 08.00-20.00) 44-68-83

• консультация по лечению больных covid-2019 по телефону и Viber: 89021656882 ( пн-пт )



«Горячая линия» по коронавирусу

Задать вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, можно на многоканальной горячей линии Минздрава республики по телефону — 8-3012-37-95-32. Работа операторов «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

Обращения по вопросам коронавирусной инфекции также принимает диспетчерская служба — 112.

Работают местные волонтёры и с заявками, которые принимают на федеральной горячей линии всероссийской акции «Мы вместе» — 8-800-200-34-11.

Список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения, по которым пожилым и маломобильным жителям Бурятии ежедневно с 8:00 до 23:00 без выходных можно оставить заявку:

Улан-Удэ, многоканальный — 8-950-384-11-50

Баргузинский район — 8-902-452-00-14

Баунтовский район — 8-902-536-18-18

Бичурский район — 8-902-452-00-17

Джидинский район — 8-902-452-00-20

Еравнинский район — 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42

Закаменский район — 8-902-452-00-30

Заиграевский район — 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26

Иволгинский район — 8-902-532-20-33

Кижингинский район — 8-902-452-00-39

Курумканский район — 8-902-452-00-46

Кяхтинский район — 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44

Кабанский район — 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37

Мухоршибирский район — 8-902-452-00-48

Окинский район — 8-902-536-14-50

Прибайкальский район — 8-902-452-00-51

Селенгинский район — 8-902-452-00-59

Муйский район — 8-902-531-10-01

Северобайкальский район, Северобайкальск — 8-902-452-00-54

Тункинский район — 8-902-452-00-62

Тарбагатайский район — 8-902-45-200-65

Хоринский район — 8-902-45-200-68



Если вы решили стать волонтером штаба, вам необходимо обратиться в ресурсный центр Бурятии «ДоброДом» — 37-95-29, 89834279291.



Другие телефоны:



Задать вопросы о профилактических мероприятиях эпидемиологической службе можно по телефонам «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: 89021693540, 411078 и 412883



Телефон «горячей линии» по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 - 8 (3012) 21-38-58

Телефон «горячей линии» Росздравнадзора по РБ: 8 (3012) 37-83-22

Телефон «горячей линии» Роспотребнадзора по РБ: 8 (3012) 41-24-44

Телефон «горячей линии» ТФОМС РБ: 8-800-3012-003



Улан-Удэ, многоканальный — 8-950-384-11-50Баргузинский район — 8-902-452-00-14Баунтовский район — 8-902-536-18-18Бичурский район — 8-902-452-00-17Джидинский район — 8-902-452-00-20Еравнинский район — 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42Закаменский район — 8-902-452-00-30Заиграевский район — 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26Иволгинский район — 8-902-532-20-33Кижингинский район — 8-902-452-00-39Курумканский район — 8-902-452-00-46Кяхтинский район — 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44Кабанский район — 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37Мухоршибирский район — 8-902-452-00-48Окинский район — 8-902-536-14-50Прибайкальский район — 8-902-452-00-51Селенгинский район — 8-902-452-00-59Муйский район — 8-902-531-10-01Северобайкальский район, Северобайкальск — 8-902-452-00-54Тункинский район — 8-902-452-00-62Тарбагатайский район — 8-902-45-200-65Хоринский район — 8-902-45-200-68Если вы решили стать волонтером штаба, вам необходимо обратиться в ресурсный центр Бурятии «ДоброДом» — 37-95-29, 89834279291.Задать вопросы о профилактических мероприятиях эпидемиологической службе можно по телефонам «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: 89021693540, 411078 и 412883Телефон «горячей линии» по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 - 8 (3012) 21-38-58Телефон «горячей линии» Росздравнадзора по РБ: 8 (3012) 37-83-22Телефон «горячей линии» Роспотребнадзора по РБ: 8 (3012) 41-24-44Телефон «горячей линии» ТФОМС РБ: 8-800-3012-003

«Горячая линия» по коронавирусу • 89503966138• 89503964922• 89503964835• 89503965292• 89024567783Городская поликлиника №2



В Забайкальском крае действует единая справочная по коронавирусу — 112. Также был создан специальный сайт, на котором размещена вся необходимая информация, — virus.75.ru.

В Забайкалье продолжает принимать звонки от населения круглосуточная «горячая линия» минздрава: 8 (3022) 21-03-03, 8-800-350-48-03 (звонок бесплатный).

По телефону 8(3022)21-79-03 можно получить консультацию по лечению и диагностике коронавирусной инфекции у детей. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 19.00, в субботу-воскресенье с 9.00 до 18.00.



Специалисты саll-центра клинического медицинского центра, который объединяет все взрослые поликлиники Читы: 8 (3022) 71-07-01. Звонки принимаются с 8 до 20 часов.



В случае недомогания несовершеннолетнего родители или его законные представители могут обратиться по многоканальному телефону детского клинического медицинского центра, объединяющего все детские поликлиники Читы - 8 (3022) 71-17-18.



Если человек получает медицинскую помощь в краевой инфекционной клинической больнице, можно обращаться по телефону: 8 (924) 274-07-87.



Телефон сall-центра клинической городской больницы №1 (моностационара по лечению больных с COVID-19): +7 (914) 135-06-68.



По вопросам наличия лекарственных препаратов работает горячая линия Аптечного склада, подведомственного министерству здравоохранения Забайкальского края. По телефону 8(3022) 28-52-68 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 можно получить информацию о наличии медикаментов.





Телефоны больниц:



Агинская окружная больница 8 (3022) 207-207 (пн-пт, с 8.30 до 17.12) - Call-центр, 8-924-501-21-94 (пн-пт, с 9.00 до 16.00) - узнать результат анализа ПЦР на COVID-19;

Акшинская центральная районная больница - 302-31-3-18-59 приёмная;

Александрово-Заводская центральная районная больница - 302-40-2-13-43, 2-13-45 приёмная;

Балейская центральная районная больница - 302-32-5-13-35 приёмная;

Борзинская центральная районная больница - 302-33-3-12-48 приёмная;

Газимуро-Заводская центральная районная больница - 302-47-2-11-96 приёмная;

Дульдургинская центральная районная больница - 302-56-2-14-53 приёмная;

Забайкальская центральная районная больница - горячая линия 8-924-500-22-03, а также 8 (3025) 121-529 (с 8.00 до 17.00).

Каларская центральная районая больница - 302-61-2-23-33 приёмная;

Калганская центральная районная больница - 302-49-4-16-81 приёмная;

Карымская центральная районная больница - 302-34-3-14-99 приёмная;

Красночикойская центральная районная больница - 302-30-2-13-31 приёмная;

Кыринская центральная районная больница - 302-35-2-11-91 приёмная;

Могойтуйская центральная районная больница - 8 (3025) 521-154, 8-924-472-28-51, 8-914-125-83-50 приёмная;

Могочинская центральная районная больница - 302-41-4-03-44 приёмная;

Нерчинская центральная районная больница - 302-42-4-35-09 приёмная;

Нерчинско-Заводская центральная районная больница - 302-48-4-15-30 приёмная;

Оловяннинская центральная районная больница - 302-22-1-79-79 приёмная;

Ононская центральная районная больница - 302-52-4-12-33 приёмная;

Петровск-Забайкальская центральная районная больница - 8-914-475-42-21 горячая линия;

Приаргунская центральная районная больница - 8 (3024) 321-144 горячая линия;

Сретенская центральная районная больница - 302-46-3-11-68 приёмная;

Тунгокоченская центральная районная больница - 302-64-5-13-40 приёмная;

Улётовская центральная районная больница - 302-38-5-33-73 приёмная;

Хилокская центральная районная больница - 8-914-501-94-61 горячая линия;

Чернышевская центральная районная больница - 302-65-2-11-44 приёмная;

Читинская центральная районная больница - 21-04-98, 28-20-79 call-центр;

Шелопугинская центральная районная больница - 302-66-2-11-35 приёмная;

Шилкинская центральная районная больница - 302-44-2-33-84 приёмная;

Городская клиническая больница №2 - 302-2-39-25-45 приёмная;

Городская клиническая больница №1 - 914-135-06-68 call-центр;

Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн - 302-2-31-42-81 приёмная;

Забайкальский краевой онкологический диспансер - 302-2-26-54-76 приёмная;

Забайкальская краевая туберкулезная больница - 302-39-3-50-38, 302-39-3-76-07, 3-41-13 приёмная;

Краевая больница №3 - 302-62-4-22-90 приёмная;

Краевая больница №4 - 8 (3024) 570-003, 8-914-800-75-46 с 8 до 17 call-центр;

Краевая детская клиническая больница - 302-2-21-10-09 приёмная

Краевая клиническая больница - 302-2-31-43-24 приёмная

Краевая клиническая инфекционная больница - 924-274-07-87 по пациентам, получающим помощь в ККИБ

Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского - 302-2-40-14-81 приёмная;

Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза - 302-45-4-46-83 приёмная;

Краевой кожно-венерологический диспансер - 302-2-31-42-14 приёмная;

Забайкальский краевой наркологический диспансер - 302-2-31-11-82 приёмная;

Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр - 302-2-41-60-03 приёмная;

Забайкальский краевой перинатальный центр - 302-2-28-38-83 приёмная;

Городской родильный дом - 302-2-41-51-32 приёмная;

Краевая стоматологическая поликлиника - 302-2-21-11-50 приёмная;

Детский клинический медицинский центр г. Читы - 3022-71-17-18 call-центр;

Клинический медицинский центр г.Читы - 3022-71-07-01; 71-01-66 call-центр;

Медико-санитарная часть № 107 Федерального медико-биологического агентства - 302-45-4-16-72 приёмная;

Медико-санитарная часть министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю - 302-2-21-31-69 приёмная;

321 Военный клинический госпиталь министерства обороны Российской Федерации - 3022-35-29-28 приёмная;







ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. МОГОЧА" - 302-41-2-24-37 приёмная;

ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт ЧЕРНЫШЕВСК"- 302-65-2-18-69 приёмная;

ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт НОВАЯ ЧАРА" - 302-61-7-51-39 приёмная;

ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ХИЛОК" - 302-37-5-25-25 приёмная;

ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт КАРЫМСКОЕ" - 302-34-3-32-26 приёмная;

ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ШИЛКА" - 302-44-2-01-21 приёмная;

ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. БОРЗЯ" - 302-33-3-24-18 приёмная;



ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» г. ЧИТА» - 302-2-21-23-17 приёмная;ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. МОГОЧА" - 302-41-2-24-37 приёмная;ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт ЧЕРНЫШЕВСК"- 302-65-2-18-69 приёмная;ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт НОВАЯ ЧАРА" - 302-61-7-51-39 приёмная;ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ХИЛОК" - 302-37-5-25-25 приёмная;ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт КАРЫМСКОЕ" - 302-34-3-32-26 приёмная;ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ШИЛКА" - 302-44-2-01-21 приёмная;ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. БОРЗЯ" - 302-33-3-24-18 приёмная;



По коронавирусной инфекции (COVID-19): +7 (3952) 39-99-99

Автоинформатор (COVID-19): +7 (3952) 488-112

Мобильная бригада по оказанию паллиативной медицинской помощи: + 7 (3952) 97-69-33

Стимулирующие выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): +7 (3952) 265-184, +7 (3952) 265-186

Запись на прием к врачу: 8 (800) 200-37-97

Телефоны дежурных администраторов в медицинских организациях (см. по ссылке)

«Горячая линия» по обращениям граждан (справочная):

+7 (3952) 280-326

Лекарственное обеспечение:

+7 (3952) 260-916

Гражданам, нуждающимся в обезболивающей терапии

+7 (3952) 46-53-71. Круглосуточно.

Оплата труда работников здравоохранения:

+7 (3952) 265-152

Обязательное медицинское страхование:

8-800-100-50-90, +7 (3952) 33-26-22

«Горячая линия» по консультированию граждан Иркутской области по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению:

+7 (952) 617-11-09. Круглосуточно.



Прочие телефоны:



Министерство по экономическим вопросам Иркутской области

консультации для предпринимателей в рамках реализации первоочередных мер по их поддержке в центре «Мой бизнес» в связи с распространением коронавирусной инфекции - +7 (3952) 202-102 (с 8 до 24.00);



Министерство по молодежной политике Иркутской области

общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ, направленная на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам - +7 (3952) 399-999 (кнопка 3) (круглосуточно);



Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

- мониторинг ситуации на продовольственном рынке Иркутской области в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции - +7 950 072-30-50 (круглосуточно);



Служба ветеринарии Иркутской области

- по вопросам консультации граждан, заболевшим COVID-19, у которых есть домашние животные (кошки и собаки) и которые не смогли решить вопрос с устройством животного самостоятельно - +7 902 763-11-10 (с 8 до 20 часов);



Колл-центр по экономическим вопросам - 8 (800) 200-01-12, 8 (800) 100-70-10 (круглосуточно);



Иркутским региональным отделением ФСС РФ по вопросам оформления больничного листа и порядка выплат пособий в связи с карантином организована «горячая линия» - 25-96-69;



Также право оформлять больничные листы в дистанционной форме без очного осмотра пациента предоставлено следующим медицинским организациям:



• ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»: телефон: 55-31-47, 89642631217;

• ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»: телефоны: 28-09-94, 89025614401, 8914913609;

• ОГАУЗ «Братская городская больница № 5»: телефон: 89041323876.



Телефоны дежурных администраторов в медицинских организациях Иркутской области:



Иркутск:



- АО "Клинический курорт "АНГАРА" +79021711890

- ГАУЗ «Областной центр врачебной косметологии» +79041235170

ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница" +79500600938

ГБУЗ "Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница" +73952407808

ГБУЗ "Иркутский областной центр медицины катастроф" +73952465371, +79501373183

ГБУЗ "Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" +79501077229

ГБУЗ "Областное патологоанатомическое бюро" +79148756247

ГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» +73952265095

ГБУЗ «Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» +79041243452

ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» +79140014097

ГБУЗ «Областная детская туберкулёзная больница» +79500670476, +79086690478, +79648180272

ГБУЗ «Областной гериатрический центр» +79025660414

ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» +79500980547

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» +79500767605

Медико-санитарная часть АО «Международный Аэропорт Иркутск» +73952266741

ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть № 2» +79834018830

ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» +79500927176

ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 1» +79526243201

ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 2» +79149455679

ОГАУЗ «Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника» +79016662120

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10» +79248397850

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» +79642182236

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» +79501130860



ОГАУЗ «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» +79914356991

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» +73952259708

ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» +79500716960

ОГБУЗ "Иркутский областной центр медицинской профилактики" +79086468158

ОГБУЗ « Иркутский областной хоспис» +79086632696

ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5» +79245398965

ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 7» +79526171109

ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6» +79149085326

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» +79500600310

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3» +79247012319

ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 11» +79501121098

ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15» +79246143085

ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17» +79588510841

ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4» +79500744487

ОГБУЗ «Иркутская детская городская поликлиника № 3» +79148910578

ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» +79041254399

ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая поликлиника» +79025601407

ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» +79016627022

ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» +79086522891

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» +73952500496

ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» +79500831564

ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6» +79501277798

ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» +79836942490

ООО "Элит-Дент" +73952965600

ООО "Эстетика" +79041145822

ООО «Диамант» +79996425793

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный Медицинский университет" ( Факультетские клиники ИГМУ) +79246360105



ФГБУЗ больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук +79021751755



ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутска» +79500691416



Усть-Илимск:



АО "Курорт "Русь" +73953557520

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» +79041260303

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» +79501129686

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» +79148802327

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» +79086643045



Ангарск:



МАНО "Лечебно-диагностический центр" +79041177424

МАНО "Центр детской стоматологии" +79647531363

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» +79086653477

ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» +79914344541

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» +79501002019

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» +79501406013

ОГБУЗ «Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника» +79086653933

ОГБУЗ «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» +79501424421

ООО "Челюстно-лицевая клиника" +79041524303

ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть №28 ФМБА России +79086645105

ЧУ «Медико-санитарная часть №36» +79041161646



Братск:



- ОГАУЗ «Братская городская больница № 1» +79500540012

ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» +79248204110

- ОГАУЗ «Братская городская больница № 5» +79041323792

- ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 1» +79526313163

ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3» +79016678860

ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» +79643527470

ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» +73953305330

ОГБУЗ "Братская городская станция скорой медицинской помощи" +79025799603

ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» +79016646459

ОГБУЗ «Братская детская городская больница» +73953481268

ОГБУЗ «Братский областной кожно-венерологический диспансер» +79016654534



Нижнеилимский район:



ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника» +79245475830

ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница» +79086650303

ЧУЗ "РЖД-Медицина г. Железногорск-Илимский" +79501311306



Саянск:



ОГАУЗ «Саянская городская стоматологическая поликлиника» +79021759250

ОГБУЗ «Саянская городская больница» +79914346227



Усолье-Сибирское:



ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника» +79641294931

ОГБУЗ «Усольская городская больница» +79247126002



Аларский район:



ОГБУЗ «Аларская районная больница» +79027664072



Балаганский район:



ОГБУЗ «Балаганская районная больница» +79397945160, +79501464964



Баяндаевский район:



ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница» +79526128601



Свирск:



ОГБУЗ «Больница г. Свирска» +73957321713, +73957321699



Боханский район:



ОГБУЗ «Боханская районная больница», +79025786107



Братский район:



ОГБУЗ «Братская районная больница», +73953216007

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Вихоревка" +79501493720



Жигаловский район:



ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» +79025144113



Заларинский район:



ОГБУЗ «Заларинская районная больница» +79501436545



Зима:



ОГБУЗ «Зиминская городская больница» +79041405603



Иркутский район:



ОГБУЗ «Иркутская районная больница» +79041136327

ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница № 2» +79500549705



Казачинско-Ленский район:



ОГБУЗ «Казачинско-Ленская центральная районная больница» +79149360896



Качугский район:



ОГБУЗ «Качугская центральная районная больница» +79069464556



Киренский район:



ОГБУЗ «Киренская районная больница» +73956843538



Куйтунский район:



ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» +79246012717



Нижнеудинский район:



ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» +79245434909



Нукутский район:



ОГБУЗ «Нукутская районная больница» +79914335454



Эхирит-Булагатский район:



ОГБУЗ «Областная больница № 2» Усть-Орда +79642262756



ОГБУЗ «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника» +79041405993



ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер» +79526202390



Ольхонский район:



ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» +79834631495



Осинский район:



ОГБУЗ «Осинская районная больница» +79501266722



Бодайбинский район:



ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» +79526116699



Слюдянский район:



ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» +79501216651



Тайшетский район:



ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» +79086642507



ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» +79086596038



Тулун:



ОГБУЗ «Тулунская городская больница» +79041287076



Усть-Кутский район:



ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» +79501119781



ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Усть- Кут» +79397946109



Усть-Удинский район:



ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» +79041164110



Мамско-Чуйский район:



ОГБУЗ «Центральная районная больница п. Мама» +79648215332



Черемхово:



ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» +79397946102



Чунский район:



ОГБУЗ «Чунская центральная районная больница» +73956721229



Шелеховский район:



ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» +79041505709



ООО "Русал медицинский центр" +79642732793









Редакция ИА «Байкал-Daily» собрала в один список все телефоны «горячих линий», которые могут понадобиться жителям во время проходящей сейчас пандемии. Здесь сосредоточены телефоны по трём регионам – Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю.Также мы собрали для читателей телефоны поликлиник, больниц регионов – в этом случае необходимо обращать внимание на график их работы.Телефоны контакт-центров при поликлиниках Улан-УдэГородская поликлиника №1• горячая линия: 57-50-12• call-центр (вызов на дом): 37-34-34• контакт-центр для пациентов с COVID-19 и пациентов с симптомами ОРВИ: 37-22-56• врачи-консультанты (WhatApp/Viber):- консультации по амбулаторному лечению COVID-19 и ОРВИ- консультации по выдаче листков нетрудоспособности- консультации по диагностике и выдачи результатов исследования мазков из носоглотки:На телефон горячей линии отвечают специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.