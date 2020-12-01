Телефоны «горячих линий» трёх регионов

Редакция ИА «Байкал-Daily» собрала в один список все телефоны «горячих линий», которые могут понадобиться жителям во время проходящей сейчас пандемии. Здесь сосредоточены телефоны по трём регионам – Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю.
Также мы собрали для читателей телефоны поликлиник, больниц регионов – в этом случае необходимо обращать внимание на график их работы.
Телефоны контакт-центров при поликлиниках Улан-Удэ
Городская поликлиника №1
• горячая линия: 57-50-12
• call-центр (вызов на дом): 37-34-34
• контакт-центр для пациентов с COVID-19 и пациентов с симптомами ОРВИ: 37-22-56
• врачи-консультанты (WhatApp/Viber):
- консультации по амбулаторному лечению COVID-19 и ОРВИ
- консультации по выдаче листков нетрудоспособности
- консультации по диагностике и выдачи результатов исследования мазков из носоглотки:
• 89503966138
• 89503964922
• 89503964835
• 89503965292
• 89024567783
Городская поликлиника №2
Взрослая поликлиника
• общий контакт-центр взрослой поликлиники: 37-95-91
• горячая линия взрослой поликлиники: 500-545
Целевые контакт-центры по следующим направлениям:
• листы временной нетрудоспособности: 8-964-406-91-00
• результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 500-145 / 89676213445 (Viber, WhatsApp), короткий 513-445
• амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому: 8-964-402-69-80 / 8-964-402-72-48 (Viber, WhatsApp)
• мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-406-91-39
• диспетчерская неотложной и скорой медицинской помощи (круглосуточный режим работы): 41-96-93 / 37-90-03
Детская поликлиника
• общий контакт-центр детской поликлиники: 37-90-94
• результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 23-03-75
• горячая линия детской поликлиники: 8-967-621-90-61
• мониторинг амбулаторного лечения больных с Covid-19 на дому, Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-402-79-67 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника №3
• горячая линия: 8 (3012) 69-00-41
• call-центр: 8(3012) 29-73-60
• отделение неотложной помощи: 8(3012) 29-76-15, 8-964-414-76-15
целевые контакт-центры по следующим направлениям:
- амбулаторное лечение больных с подтверждённым COVID-19 на дому: 8-991-426-96-74 (Viber, WhatsApp), 8-991-541-04-52 (Viber, WhatsApp)
- листы временной нетрудоспособности и мониторинг обследования контактных лиц на дому:
• 8-991-426-96-73 (Viber, WhatsApp)
• 8-991-541-04-49 (Viber, WhatsApp)
• 8-991-541-04-50 (Viber, WhatsApp)
• 8-991-541-04-51 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника № 4
• call-центр: 57-82-83, 27-82-83, далее, нажмите 2 - вызов врача на дом, нажмите - 3 все вопросы по COVID-19
• горячая линия: 69-69-04
• вопросы по COVID-19 и ОРВИ: 89503972008 (WhatApp, Viber)
• вопросы по листкам нетрудоспособности по COVID-19: 89503973656 (WhatApp, Viber)
Городская поликлиника №5
• горячая линия: 698-298
• call-центр: 379-378
•диспетчер неотложной помощи: 65-64-30
• узнать результат анализа ПЦР на COVID-19: 89915409907, 89915409911 (Viber, WhatsApp)
• по вопросам больничных листов COVID-19: 89915409908 (Viber, WhatsApp)
• информация для лиц контактных с COVID-19: 89915409909 (Viber, WhatsApp)
•информация о детях с COVID-19: 89915409910 (Viber, WhatsApp)
• если не можете дозвониться до Call-центра: 89915409912, 89915409913, 89915409914 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника №6
• call-центр: 579-002 (пн-пт., сб. 9.00 до 15.00)
• узнать о результатах мазка:
- 89021656849 (выходные дни)
- 89503888004
- 89503888105(выходные дни)
• отдел контроля качества (с пн по пт)
- вопросы по предписаниям и др.: 44-68-92
- вопросы по больничным листам только для БОЛЬНЫХ COVID-2019 и КОНТАКТНЫХ с больным COVID-19: 89503888590 ( пн- пт с 10.00-17.00)
• горячая линия:
- 566-346 (работает 7 дней в неделю)
- 89021679026, 89503888570 (пн- пт 08.00-17.00)
- 89021679026 (только в выходные дни)
• диспетчер неотложной помощи (пн-сб, 08.00-20.00) 44-68-83
• консультация по лечению больных covid-2019 по телефону и Viber: 89021656882 ( пн-пт )
«Горячая линия» по коронавирусу
Задать вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, можно на многоканальной горячей линии Минздрава республики по телефону — 8-3012-37-95-32. Работа операторов «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
Обращения по вопросам коронавирусной инфекции также принимает диспетчерская служба — 112.
Работают местные волонтёры и с заявками, которые принимают на федеральной горячей линии всероссийской акции «Мы вместе» — 8-800-200-34-11.
Список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения, по которым пожилым и маломобильным жителям Бурятии ежедневно с 8:00 до 23:00 без выходных можно оставить заявку:
Улан-Удэ, многоканальный — 8-950-384-11-50
Баргузинский район — 8-902-452-00-14
Баунтовский район — 8-902-536-18-18
Бичурский район — 8-902-452-00-17
Джидинский район — 8-902-452-00-20
Еравнинский район — 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42
Закаменский район — 8-902-452-00-30
Заиграевский район — 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26
Иволгинский район — 8-902-532-20-33
Кижингинский район — 8-902-452-00-39
Курумканский район — 8-902-452-00-46
Кяхтинский район — 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44
Кабанский район — 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37
Мухоршибирский район — 8-902-452-00-48
Окинский район — 8-902-536-14-50
Прибайкальский район — 8-902-452-00-51
Селенгинский район — 8-902-452-00-59
Муйский район — 8-902-531-10-01
Северобайкальский район, Северобайкальск — 8-902-452-00-54
Тункинский район — 8-902-452-00-62
Тарбагатайский район — 8-902-45-200-65
Хоринский район — 8-902-45-200-68
Если вы решили стать волонтером штаба, вам необходимо обратиться в ресурсный центр Бурятии «ДоброДом» — 37-95-29, 89834279291.
Другие телефоны:
Задать вопросы о профилактических мероприятиях эпидемиологической службе можно по телефонам «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: 89021693540, 411078 и 412883
Телефон «горячей линии» по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 - 8 (3012) 21-38-58
Телефон «горячей линии» Росздравнадзора по РБ: 8 (3012) 37-83-22
Телефон «горячей линии» Роспотребнадзора по РБ: 8 (3012) 41-24-44
Телефон «горячей линии» ТФОМС РБ: 8-800-3012-003
«Горячая линия» по коронавирусу
• 89503964922
• 89503964835
• 89503965292
• 89024567783
Городская поликлиника №2
Взрослая поликлиника
• общий контакт-центр взрослой поликлиники: 37-95-91
• горячая линия взрослой поликлиники: 500-545
Целевые контакт-центры по следующим направлениям:
• листы временной нетрудоспособности: 8-964-406-91-00
• результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 500-145 / 89676213445 (Viber, WhatsApp), короткий 513-445
• амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому: 8-964-402-69-80 / 8-964-402-72-48 (Viber, WhatsApp)
• мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-406-91-39
• диспетчерская неотложной и скорой медицинской помощи (круглосуточный режим работы): 41-96-93 / 37-90-03
Детская поликлиника
• общий контакт-центр детской поликлиники: 37-90-94
• результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 23-03-75
• горячая линия детской поликлиники: 8-967-621-90-61
• мониторинг амбулаторного лечения больных с Covid-19 на дому, Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-402-79-67 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника №3
• горячая линия: 8 (3012) 69-00-41
• call-центр: 8(3012) 29-73-60
• отделение неотложной помощи: 8(3012) 29-76-15, 8-964-414-76-15
целевые контакт-центры по следующим направлениям:
- амбулаторное лечение больных с подтверждённым COVID-19 на дому: 8-991-426-96-74 (Viber, WhatsApp), 8-991-541-04-52 (Viber, WhatsApp)
- листы временной нетрудоспособности и мониторинг обследования контактных лиц на дому:
• 8-991-426-96-73 (Viber, WhatsApp)
• 8-991-541-04-49 (Viber, WhatsApp)
• 8-991-541-04-50 (Viber, WhatsApp)
• 8-991-541-04-51 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника № 4
• call-центр: 57-82-83, 27-82-83, далее, нажмите 2 - вызов врача на дом, нажмите - 3 все вопросы по COVID-19
• горячая линия: 69-69-04
• вопросы по COVID-19 и ОРВИ: 89503972008 (WhatApp, Viber)
• вопросы по листкам нетрудоспособности по COVID-19: 89503973656 (WhatApp, Viber)
Городская поликлиника №5
• горячая линия: 698-298
• call-центр: 379-378
•диспетчер неотложной помощи: 65-64-30
• узнать результат анализа ПЦР на COVID-19: 89915409907, 89915409911 (Viber, WhatsApp)
• по вопросам больничных листов COVID-19: 89915409908 (Viber, WhatsApp)
• информация для лиц контактных с COVID-19: 89915409909 (Viber, WhatsApp)
•информация о детях с COVID-19: 89915409910 (Viber, WhatsApp)
• если не можете дозвониться до Call-центра: 89915409912, 89915409913, 89915409914 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника №6
• call-центр: 579-002 (пн-пт., сб. 9.00 до 15.00)
• узнать о результатах мазка:
- 89021656849 (выходные дни)
- 89503888004
- 89503888105(выходные дни)
• отдел контроля качества (с пн по пт)
- вопросы по предписаниям и др.: 44-68-92
- вопросы по больничным листам только для БОЛЬНЫХ COVID-2019 и КОНТАКТНЫХ с больным COVID-19: 89503888590 ( пн- пт с 10.00-17.00)
• горячая линия:
- 566-346 (работает 7 дней в неделю)
- 89021679026, 89503888570 (пн- пт 08.00-17.00)
- 89021679026 (только в выходные дни)
• диспетчер неотложной помощи (пн-сб, 08.00-20.00) 44-68-83
• консультация по лечению больных covid-2019 по телефону и Viber: 89021656882 ( пн-пт )
«Горячая линия» по коронавирусу
Задать вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, можно на многоканальной горячей линии Минздрава республики по телефону — 8-3012-37-95-32. Работа операторов «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
Обращения по вопросам коронавирусной инфекции также принимает диспетчерская служба — 112.
Работают местные волонтёры и с заявками, которые принимают на федеральной горячей линии всероссийской акции «Мы вместе» — 8-800-200-34-11.
Список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения, по которым пожилым и маломобильным жителям Бурятии ежедневно с 8:00 до 23:00 без выходных можно оставить заявку:
Улан-Удэ, многоканальный — 8-950-384-11-50
Баргузинский район — 8-902-452-00-14
Баунтовский район — 8-902-536-18-18
Бичурский район — 8-902-452-00-17
Джидинский район — 8-902-452-00-20
Еравнинский район — 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42
Закаменский район — 8-902-452-00-30
Заиграевский район — 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26
Иволгинский район — 8-902-532-20-33
Кижингинский район — 8-902-452-00-39
Курумканский район — 8-902-452-00-46
Кяхтинский район — 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44
Кабанский район — 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37
Мухоршибирский район — 8-902-452-00-48
Окинский район — 8-902-536-14-50
Прибайкальский район — 8-902-452-00-51
Селенгинский район — 8-902-452-00-59
Муйский район — 8-902-531-10-01
Северобайкальский район, Северобайкальск — 8-902-452-00-54
Тункинский район — 8-902-452-00-62
Тарбагатайский район — 8-902-45-200-65
Хоринский район — 8-902-45-200-68
Если вы решили стать волонтером штаба, вам необходимо обратиться в ресурсный центр Бурятии «ДоброДом» — 37-95-29, 89834279291.
Другие телефоны:
Задать вопросы о профилактических мероприятиях эпидемиологической службе можно по телефонам «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: 89021693540, 411078 и 412883
Телефон «горячей линии» по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 - 8 (3012) 21-38-58
Телефон «горячей линии» Росздравнадзора по РБ: 8 (3012) 37-83-22
Телефон «горячей линии» Роспотребнадзора по РБ: 8 (3012) 41-24-44
Телефон «горячей линии» ТФОМС РБ: 8-800-3012-003
«Горячая линия» по коронавирусу
В Забайкальском крае действует единая справочная по коронавирусу — 112. Также был создан специальный сайт, на котором размещена вся необходимая информация, — virus.75.ru.
В Забайкалье продолжает принимать звонки от населения круглосуточная «горячая линия» минздрава: 8 (3022) 21-03-03, 8-800-350-48-03 (звонок бесплатный).
По телефону 8(3022)21-79-03 можно получить консультацию по лечению и диагностике коронавирусной инфекции у детей. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 19.00, в субботу-воскресенье с 9.00 до 18.00.
Специалисты саll-центра клинического медицинского центра, который объединяет все взрослые поликлиники Читы: 8 (3022) 71-07-01. Звонки принимаются с 8 до 20 часов.
В случае недомогания несовершеннолетнего родители или его законные представители могут обратиться по многоканальному телефону детского клинического медицинского центра, объединяющего все детские поликлиники Читы - 8 (3022) 71-17-18.
Если человек получает медицинскую помощь в краевой инфекционной клинической больнице, можно обращаться по телефону: 8 (924) 274-07-87.
Телефон сall-центра клинической городской больницы №1 (моностационара по лечению больных с COVID-19): +7 (914) 135-06-68.
По вопросам наличия лекарственных препаратов работает горячая линия Аптечного склада, подведомственного министерству здравоохранения Забайкальского края. По телефону 8(3022) 28-52-68 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 можно получить информацию о наличии медикаментов.
Телефоны больниц:
Агинская окружная больница 8 (3022) 207-207 (пн-пт, с 8.30 до 17.12) - Call-центр, 8-924-501-21-94 (пн-пт, с 9.00 до 16.00) - узнать результат анализа ПЦР на COVID-19;
Акшинская центральная районная больница - 302-31-3-18-59 приёмная;
Александрово-Заводская центральная районная больница - 302-40-2-13-43, 2-13-45 приёмная;
Балейская центральная районная больница - 302-32-5-13-35 приёмная;
Борзинская центральная районная больница - 302-33-3-12-48 приёмная;
Газимуро-Заводская центральная районная больница - 302-47-2-11-96 приёмная;
Дульдургинская центральная районная больница - 302-56-2-14-53 приёмная;
Забайкальская центральная районная больница - горячая линия 8-924-500-22-03, а также 8 (3025) 121-529 (с 8.00 до 17.00).
Каларская центральная районая больница - 302-61-2-23-33 приёмная;
Калганская центральная районная больница - 302-49-4-16-81 приёмная;
Карымская центральная районная больница - 302-34-3-14-99 приёмная;
Красночикойская центральная районная больница - 302-30-2-13-31 приёмная;
Кыринская центральная районная больница - 302-35-2-11-91 приёмная;
Могойтуйская центральная районная больница - 8 (3025) 521-154, 8-924-472-28-51, 8-914-125-83-50 приёмная;
Могочинская центральная районная больница - 302-41-4-03-44 приёмная;
Нерчинская центральная районная больница - 302-42-4-35-09 приёмная;
Нерчинско-Заводская центральная районная больница - 302-48-4-15-30 приёмная;
Оловяннинская центральная районная больница - 302-22-1-79-79 приёмная;
Ононская центральная районная больница - 302-52-4-12-33 приёмная;
Петровск-Забайкальская центральная районная больница - 8-914-475-42-21 горячая линия;
Приаргунская центральная районная больница - 8 (3024) 321-144 горячая линия;
Сретенская центральная районная больница - 302-46-3-11-68 приёмная;
Тунгокоченская центральная районная больница - 302-64-5-13-40 приёмная;
Улётовская центральная районная больница - 302-38-5-33-73 приёмная;
Хилокская центральная районная больница - 8-914-501-94-61 горячая линия;
Чернышевская центральная районная больница - 302-65-2-11-44 приёмная;
Читинская центральная районная больница - 21-04-98, 28-20-79 call-центр;
Шелопугинская центральная районная больница - 302-66-2-11-35 приёмная;
Шилкинская центральная районная больница - 302-44-2-33-84 приёмная;
Городская клиническая больница №2 - 302-2-39-25-45 приёмная;
Городская клиническая больница №1 - 914-135-06-68 call-центр;
Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн - 302-2-31-42-81 приёмная;
Забайкальский краевой онкологический диспансер - 302-2-26-54-76 приёмная;
Забайкальская краевая туберкулезная больница - 302-39-3-50-38, 302-39-3-76-07, 3-41-13 приёмная;
Краевая больница №3 - 302-62-4-22-90 приёмная;
Краевая больница №4 - 8 (3024) 570-003, 8-914-800-75-46 с 8 до 17 call-центр;
Краевая детская клиническая больница - 302-2-21-10-09 приёмная
Краевая клиническая больница - 302-2-31-43-24 приёмная
Краевая клиническая инфекционная больница - 924-274-07-87 по пациентам, получающим помощь в ККИБ
Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского - 302-2-40-14-81 приёмная;
Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза - 302-45-4-46-83 приёмная;
Краевой кожно-венерологический диспансер - 302-2-31-42-14 приёмная;
Забайкальский краевой наркологический диспансер - 302-2-31-11-82 приёмная;
Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр - 302-2-41-60-03 приёмная;
Забайкальский краевой перинатальный центр - 302-2-28-38-83 приёмная;
Городской родильный дом - 302-2-41-51-32 приёмная;
Краевая стоматологическая поликлиника - 302-2-21-11-50 приёмная;
Детский клинический медицинский центр г. Читы - 3022-71-17-18 call-центр;
Клинический медицинский центр г.Читы - 3022-71-07-01; 71-01-66 call-центр;
Медико-санитарная часть № 107 Федерального медико-биологического агентства - 302-45-4-16-72 приёмная;
Медико-санитарная часть министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю - 302-2-21-31-69 приёмная;
321 Военный клинический госпиталь министерства обороны Российской Федерации - 3022-35-29-28 приёмная;
Агинская окружная больница 8 (3022) 207-207 (пн-пт, с 8.30 до 17.12) - Call-центр, 8-924-501-21-94 (пн-пт, с 9.00 до 16.00) - узнать результат анализа ПЦР на COVID-19;
Акшинская центральная районная больница - 302-31-3-18-59 приёмная;
Александрово-Заводская центральная районная больница - 302-40-2-13-43, 2-13-45 приёмная;
Балейская центральная районная больница - 302-32-5-13-35 приёмная;
Борзинская центральная районная больница - 302-33-3-12-48 приёмная;
Газимуро-Заводская центральная районная больница - 302-47-2-11-96 приёмная;
Дульдургинская центральная районная больница - 302-56-2-14-53 приёмная;
Забайкальская центральная районная больница - горячая линия 8-924-500-22-03, а также 8 (3025) 121-529 (с 8.00 до 17.00).
Каларская центральная районая больница - 302-61-2-23-33 приёмная;
Калганская центральная районная больница - 302-49-4-16-81 приёмная;
Карымская центральная районная больница - 302-34-3-14-99 приёмная;
Красночикойская центральная районная больница - 302-30-2-13-31 приёмная;
Кыринская центральная районная больница - 302-35-2-11-91 приёмная;
Могойтуйская центральная районная больница - 8 (3025) 521-154, 8-924-472-28-51, 8-914-125-83-50 приёмная;
Могочинская центральная районная больница - 302-41-4-03-44 приёмная;
Нерчинская центральная районная больница - 302-42-4-35-09 приёмная;
Нерчинско-Заводская центральная районная больница - 302-48-4-15-30 приёмная;
Оловяннинская центральная районная больница - 302-22-1-79-79 приёмная;
Ононская центральная районная больница - 302-52-4-12-33 приёмная;
Петровск-Забайкальская центральная районная больница - 8-914-475-42-21 горячая линия;
Приаргунская центральная районная больница - 8 (3024) 321-144 горячая линия;
Сретенская центральная районная больница - 302-46-3-11-68 приёмная;
Тунгокоченская центральная районная больница - 302-64-5-13-40 приёмная;
Улётовская центральная районная больница - 302-38-5-33-73 приёмная;
Хилокская центральная районная больница - 8-914-501-94-61 горячая линия;
Чернышевская центральная районная больница - 302-65-2-11-44 приёмная;
Читинская центральная районная больница - 21-04-98, 28-20-79 call-центр;
Шелопугинская центральная районная больница - 302-66-2-11-35 приёмная;
Шилкинская центральная районная больница - 302-44-2-33-84 приёмная;
Городская клиническая больница №2 - 302-2-39-25-45 приёмная;
Городская клиническая больница №1 - 914-135-06-68 call-центр;
Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн - 302-2-31-42-81 приёмная;
Забайкальский краевой онкологический диспансер - 302-2-26-54-76 приёмная;
Забайкальская краевая туберкулезная больница - 302-39-3-50-38, 302-39-3-76-07, 3-41-13 приёмная;
Краевая больница №3 - 302-62-4-22-90 приёмная;
Краевая больница №4 - 8 (3024) 570-003, 8-914-800-75-46 с 8 до 17 call-центр;
Краевая детская клиническая больница - 302-2-21-10-09 приёмная
Краевая клиническая больница - 302-2-31-43-24 приёмная
Краевая клиническая инфекционная больница - 924-274-07-87 по пациентам, получающим помощь в ККИБ
Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского - 302-2-40-14-81 приёмная;
Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза - 302-45-4-46-83 приёмная;
Краевой кожно-венерологический диспансер - 302-2-31-42-14 приёмная;
Забайкальский краевой наркологический диспансер - 302-2-31-11-82 приёмная;
Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр - 302-2-41-60-03 приёмная;
Забайкальский краевой перинатальный центр - 302-2-28-38-83 приёмная;
Городской родильный дом - 302-2-41-51-32 приёмная;
Краевая стоматологическая поликлиника - 302-2-21-11-50 приёмная;
Детский клинический медицинский центр г. Читы - 3022-71-17-18 call-центр;
Клинический медицинский центр г.Читы - 3022-71-07-01; 71-01-66 call-центр;
Медико-санитарная часть № 107 Федерального медико-биологического агентства - 302-45-4-16-72 приёмная;
Медико-санитарная часть министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю - 302-2-21-31-69 приёмная;
321 Военный клинический госпиталь министерства обороны Российской Федерации - 3022-35-29-28 приёмная;
ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» г. ЧИТА» - 302-2-21-23-17 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. МОГОЧА" - 302-41-2-24-37 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт ЧЕРНЫШЕВСК"- 302-65-2-18-69 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт НОВАЯ ЧАРА" - 302-61-7-51-39 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ХИЛОК" - 302-37-5-25-25 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт КАРЫМСКОЕ" - 302-34-3-32-26 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ШИЛКА" - 302-44-2-01-21 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. БОРЗЯ" - 302-33-3-24-18 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. МОГОЧА" - 302-41-2-24-37 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт ЧЕРНЫШЕВСК"- 302-65-2-18-69 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт НОВАЯ ЧАРА" - 302-61-7-51-39 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ХИЛОК" - 302-37-5-25-25 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт КАРЫМСКОЕ" - 302-34-3-32-26 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. ШИЛКА" - 302-44-2-01-21 приёмная;
ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" г. БОРЗЯ" - 302-33-3-24-18 приёмная;
«Горячая линия» по коронавирусу
На телефон горячей линии отвечают специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.
Телефоны «горячей линии» Минздрава региона:
По коронавирусной инфекции (COVID-19): +7 (3952) 39-99-99
Автоинформатор (COVID-19): +7 (3952) 488-112
Мобильная бригада по оказанию паллиативной медицинской помощи: + 7 (3952) 97-69-33
Стимулирующие выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): +7 (3952) 265-184, +7 (3952) 265-186
Запись на прием к врачу: 8 (800) 200-37-97
Телефоны дежурных администраторов в медицинских организациях (см. по ссылке)
«Горячая линия» по обращениям граждан (справочная):
+7 (3952) 280-326
Лекарственное обеспечение:
+7 (3952) 260-916
Гражданам, нуждающимся в обезболивающей терапии
+7 (3952) 46-53-71. Круглосуточно.
Оплата труда работников здравоохранения:
+7 (3952) 265-152
Обязательное медицинское страхование:
8-800-100-50-90, +7 (3952) 33-26-22
«Горячая линия» по консультированию граждан Иркутской области по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению:
+7 (952) 617-11-09. Круглосуточно.
Прочие телефоны:
Министерство по экономическим вопросам Иркутской области
консультации для предпринимателей в рамках реализации первоочередных мер по их поддержке в центре «Мой бизнес» в связи с распространением коронавирусной инфекции - +7 (3952) 202-102 (с 8 до 24.00);
Министерство по молодежной политике Иркутской области
общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ, направленная на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам - +7 (3952) 399-999 (кнопка 3) (круглосуточно);
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
- мониторинг ситуации на продовольственном рынке Иркутской области в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции - +7 950 072-30-50 (круглосуточно);
Служба ветеринарии Иркутской области
- по вопросам консультации граждан, заболевшим COVID-19, у которых есть домашние животные (кошки и собаки) и которые не смогли решить вопрос с устройством животного самостоятельно - +7 902 763-11-10 (с 8 до 20 часов);
Колл-центр по экономическим вопросам - 8 (800) 200-01-12, 8 (800) 100-70-10 (круглосуточно);
Иркутским региональным отделением ФСС РФ по вопросам оформления больничного листа и порядка выплат пособий в связи с карантином организована «горячая линия» - 25-96-69;
Также право оформлять больничные листы в дистанционной форме без очного осмотра пациента предоставлено следующим медицинским организациям:
• ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»: телефон: 55-31-47, 89642631217;
• ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»: телефоны: 28-09-94, 89025614401, 8914913609;
• ОГАУЗ «Братская городская больница № 5»: телефон: 89041323876.
Телефоны дежурных администраторов в медицинских организациях Иркутской области:
Иркутск:
- АО "Клинический курорт "АНГАРА" +79021711890
- ГАУЗ «Областной центр врачебной косметологии» +79041235170
ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница" +79500600938
ГБУЗ "Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница" +73952407808
ГБУЗ "Иркутский областной центр медицины катастроф" +73952465371, +79501373183
ГБУЗ "Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" +79501077229
ГБУЗ "Областное патологоанатомическое бюро" +79148756247
ГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» +73952265095
ГБУЗ «Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» +79041243452
ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» +79140014097
ГБУЗ «Областная детская туберкулёзная больница» +79500670476, +79086690478, +79648180272
ГБУЗ «Областной гериатрический центр» +79025660414
ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» +79500980547
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» +79500767605
Медико-санитарная часть АО «Международный Аэропорт Иркутск» +73952266741
ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть № 2» +79834018830
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» +79500927176
ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 1» +79526243201
ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 2» +79149455679
ОГАУЗ «Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника» +79016662120
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10» +79248397850
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» +79642182236
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» +79501130860
ОГАУЗ «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» +79914356991
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» +73952259708
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» +79500716960
ОГБУЗ "Иркутский областной центр медицинской профилактики" +79086468158
ОГБУЗ « Иркутский областной хоспис» +79086632696
ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5» +79245398965
ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 7» +79526171109
ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6» +79149085326
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» +79500600310
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3» +79247012319
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 11» +79501121098
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15» +79246143085
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17» +79588510841
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4» +79500744487
ОГБУЗ «Иркутская детская городская поликлиника № 3» +79148910578
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» +79041254399
ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая поликлиника» +79025601407
ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» +79016627022
ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» +79086522891
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» +73952500496
ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» +79500831564
ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6» +79501277798
ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» +79836942490
ООО "Элит-Дент" +73952965600
ООО "Эстетика" +79041145822
ООО «Диамант» +79996425793
ФГБОУ ВО "Иркутский государственный Медицинский университет" ( Факультетские клиники ИГМУ) +79246360105
ФГБУЗ больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук +79021751755
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутска» +79500691416
Усть-Илимск:
АО "Курорт "Русь" +73953557520
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» +79041260303
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» +79501129686
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» +79148802327
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» +79086643045
Ангарск:
МАНО "Лечебно-диагностический центр" +79041177424
МАНО "Центр детской стоматологии" +79647531363
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» +79086653477
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» +79914344541
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» +79501002019
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» +79501406013
ОГБУЗ «Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника» +79086653933
ОГБУЗ «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» +79501424421
ООО "Челюстно-лицевая клиника" +79041524303
ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть №28 ФМБА России +79086645105
ЧУ «Медико-санитарная часть №36» +79041161646
Братск:
- ОГАУЗ «Братская городская больница № 1» +79500540012
ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» +79248204110
- ОГАУЗ «Братская городская больница № 5» +79041323792
- ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 1» +79526313163
ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3» +79016678860
ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» +79643527470
ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» +73953305330
ОГБУЗ "Братская городская станция скорой медицинской помощи" +79025799603
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» +79016646459
ОГБУЗ «Братская детская городская больница» +73953481268
ОГБУЗ «Братский областной кожно-венерологический диспансер» +79016654534
Нижнеилимский район:
ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника» +79245475830
ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница» +79086650303
ЧУЗ "РЖД-Медицина г. Железногорск-Илимский" +79501311306
Саянск:
ОГАУЗ «Саянская городская стоматологическая поликлиника» +79021759250
ОГБУЗ «Саянская городская больница» +79914346227
Усолье-Сибирское:
ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника» +79641294931
ОГБУЗ «Усольская городская больница» +79247126002
Аларский район:
ОГБУЗ «Аларская районная больница» +79027664072
Балаганский район:
ОГБУЗ «Балаганская районная больница» +79397945160, +79501464964
Баяндаевский район:
ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница» +79526128601
Свирск:
ОГБУЗ «Больница г. Свирска» +73957321713, +73957321699
Боханский район:
ОГБУЗ «Боханская районная больница», +79025786107
Братский район:
ОГБУЗ «Братская районная больница», +73953216007
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Вихоревка" +79501493720
Жигаловский район:
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» +79025144113
Заларинский район:
ОГБУЗ «Заларинская районная больница» +79501436545
Зима:
ОГБУЗ «Зиминская городская больница» +79041405603
Иркутский район:
ОГБУЗ «Иркутская районная больница» +79041136327
ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница № 2» +79500549705
Казачинско-Ленский район:
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская центральная районная больница» +79149360896
Качугский район:
ОГБУЗ «Качугская центральная районная больница» +79069464556
Киренский район:
ОГБУЗ «Киренская районная больница» +73956843538
Куйтунский район:
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» +79246012717
Нижнеудинский район:
ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» +79245434909
Нукутский район:
ОГБУЗ «Нукутская районная больница» +79914335454
Эхирит-Булагатский район:
ОГБУЗ «Областная больница № 2» Усть-Орда +79642262756
ОГБУЗ «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника» +79041405993
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер» +79526202390
Ольхонский район:
ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» +79834631495
Осинский район:
ОГБУЗ «Осинская районная больница» +79501266722
Бодайбинский район:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» +79526116699
Слюдянский район:
ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» +79501216651
Тайшетский район:
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» +79086642507
ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» +79086596038
Тулун:
ОГБУЗ «Тулунская городская больница» +79041287076
Усть-Кутский район:
ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» +79501119781
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Усть- Кут» +79397946109
Усть-Удинский район:
ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» +79041164110
Мамско-Чуйский район:
ОГБУЗ «Центральная районная больница п. Мама» +79648215332
Черемхово:
ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» +79397946102
Чунский район:
ОГБУЗ «Чунская центральная районная больница» +73956721229
Шелеховский район:
ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» +79041505709
ООО "Русал медицинский центр" +79642732793