В Бурятии трёхлетняя дочь росгвардейца отправила рисунок на конкурс

Самой младшей участнице творческого конкурса всего три года, самой старшей – 12 лет.

















В территориальном управлении Росгвардии по Бурятии открылась выставка художественных работ детей росгвардейцев «С любовью маме!», приуроченная к празднованию Дня матери.В этом году юные художники - дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии прислали на конкурс более 25 работ.- Для каждого ребёнка его мама самая лучшая и красивая. Поэтому оценить такие работы очень сложно. Посовещавшись, мы решили наградить всех участников, - поделился офицер группы по работе с личным составом управления Росгвардии по Бурятии капитан Алексей Иванов.