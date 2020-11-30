В Бурятии трёхлетняя дочь росгвардейца отправила рисунок на конкурс

В Бурятии дети росгвардейцев нарисовали своих мам
В территориальном управлении Росгвардии по Бурятии открылась выставка художественных работ детей росгвардейцев «С любовью маме!», приуроченная к празднованию Дня матери.
В этом году юные художники - дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии прислали на конкурс более 25 работ.
- Для каждого ребёнка его мама самая лучшая и красивая. Поэтому оценить такие работы очень сложно. Посовещавшись, мы решили наградить всех участников, - поделился офицер группы по работе с личным составом управления Росгвардии по Бурятии капитан Алексей Иванов.
Самой младшей участнице творческого конкурса всего три года, самой старшей – 12 лет.
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