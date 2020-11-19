Обувь шили вручную
Будущим ламам, студентам-хуваракам Буддийского университета, привезли зимнюю обувь. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
- 16 ноября студентам хуваракам Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д. Д. Заяева привезли первую партию зимней обуви «Гутал». Их шьют студентам со скидками наши местные производители. Обувь шьётся вручную на заказ, - говорится в сообщении.
Фонд «Зула» поблагодарил благотворителей за оказанную материальную помощь студентам-хуваракам.
Как сообщал «Байкал-Daily», единственный Буддийский университет в России, который находится в Иволгинском дацане, живёт за счёт пожертвований прихожан, спонсоров, участия в грантовой деятельности и выпуска книг.
Недавно о сборе помощи для студентов – будущих лам – сообщил представитель московского буддийского центра «Шагдор» Нгаванг Риглам лама.
- Просим оказать помощь хуваракам - студентам Буддийского университета «Даши Чойхорлинг» имени Д.Д.Заяева - помощь продуктами, одеждой, финансовыми средствами. Подношение еды и одежды монаху считаются первыми двумя из пяти высших подношений Будде, Дхарме и Сангхе, - поделился лама.
В Бурятии хуваракам привезли партию зимней обуви
Общество, Фото:
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