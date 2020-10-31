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В Бурятии собирают помощь Буддийскому университету

В Бурятии собирают помощь Буддийскому университету
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подношение еды монахам буддисты считают большой добродетелью

Единственному Буддийскому университету в России, который находится в Иволгинском дацане, нужна помощь. Об этом сообщил представитель московского буддийского центра «Шагдор» Нгаванг Риглам лама.

- Просим оказать помощь хуваракам - студентам Буддийского университета «Даши Чойхорлинг» имен .Д.Д.Заяева - помощь продуктами, одеждой, финансовыми средствами. Подношение еды и одежды монаху считаются первыми двумя из пяти высших подношений Будде, Дхарме и Сангхе, - поделился лама.

Буддийский университет живёт за счёт пожертвований прихожан, спонсоров, участия в грантовой деятельности и выпуска книг.

Нгаванг Риглам лама перечислил потребность студентов-хувараков. Это 39 единиц белья (нательное бельё 42 размера – две штуки, 44 размера – две штуки, 46 размера – восемь штук, 48 размера – 15 штук, 50 размера – семь штук, 52 размера – пять штук).

Также требуется шесть комплектов постельного белья.

Обувь нужна следующая: 38 размер - одна пара, 39 размер - пять пар, 40 размер – три пары, 41 размер -10 пар, 42 размер -10 пар, 43 размер - пять пар, 44 размер - одна пара, 45 размер – одна пара. Обувь можно пожертвовать бывшую в употреблении.

Вещи, а также продукты, можно передать непосредственно в Университет , а также через фонд «Зула».

В Буддийском университете учатся студенты не только из Бурятии и традиционных буддийских республик, но и из других городов России, напомнил Нгаванг Риглам лама.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом из стен Буддийского университета вышли восемь выпускников. Они прошли восьмилетнее обучение и стали ламами.

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