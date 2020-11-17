Каждый летальный случай рассматривается отдельно
В Бурятии в последнее время ежедневно сообщается о летальных случаях больных коронавирусом. В большинстве это случаи, зарегистрированные в стационарах. По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, также регистрируются единичные смерти пожилых заражённых коронавирусом, умерших дома.
- Диагностика каждого смертельного случая происходит по всем правилам, и с учётом анамнеза, с учётом ранее имеющегося заболевания. Каждый случай летального исхода, в том числе на дому, разбирается и анализируется, - сообщила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике с начала пандемии умерли 307 больных коронавирусом, 10 из них скончались накануне.
Общее число случаев заболевания на сегодня достигло 15 650.
В Бурятии зафиксированы смерти больных ковидом на дому
Общество, Фото:
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