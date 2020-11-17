В Улан-Удэ усилили обработку общественного транспорта
В Улан-Удэ ежедневно дезинфицируют около 50 автобусов МУП «Городские маршруты». Администрация города заключила контракт на обработку общественного транспорта до конца года с ООО «Биофарм технолоджи» на сумму 550 тысяч рублей.
- Автобусы обрабатывают профессиональным оборудованием производства Южная Корея – генератором тумана, который распыляет и наполняет всё пространство дезинфицирующим средством, которое не оставляет пятен и не вызывает аллергии, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Проходить ежедневную дезинфекцию бесплатно могут и частные перевозчики в нескольких точках и в определённое время:
мкр. Восточный, конечная – 9:00 – 11:00
мкр. Заречный, ул. Кабанская – 12:00-13:00
мкр. 115, конечная – 14:00-15:00
мкр. Мелькомбинат, вблизи здания ул. Пищевая, 1а/3 – 16:00-17:00
конечная маршрута №16, Октябрьская, 50 – 18:00-19:00
мкр. Шишковка, конечная маршрута №57 – 20:00-21:00
МУП «Городские маршруты» - 22:00-23:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно мэрия Улан-Удэ заявила, что продолжается дезинфекция подъездов.
На утро 17 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 15 650. Сегодня в республике был поставлен новый рекорд по числу заболевших за сутки.
Автобусы в Улан-Удэ дезинфицируют генератором тумана
Общество, Фото:
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