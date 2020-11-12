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Беззаявительные выплаты на первенцев продлены до марта 2021 года

Беззаявительные выплаты на первенцев продлены до марта 2021 года
Общество,  Фото:pixabay.com
Их получают семьи с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов

Беззаявительный порядок назначения ежемесячной выплаты на первенца до 3 лет был продлён до марта 2021 года. Ранее автоматический порядок назначения выплат уже был установлен и действовал в период с 1 апреля до 1 октября. В течение этого времени родителям не нужно посещать органы соцзащиты для того, чтобы подать заявление и подтверждающие документы для продления пособия. Обычно обращаться за ним необходимо при достижении ребенком одного года и двух лет, а также в случае смены места жительства семьи.

- Сегодня автоматическое продление выплат на первого ребёнка позволяет ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции. При достижении ребёнком возраста 1 года или 2 лет в указанный период ежемесячные выплаты будут также продлены автоматически, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

Напомним, ежемесячные выплаты предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

По данным министерства социальной защиты Бурятии, за 10 месяцев 2020 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка предоставлена 7782 гражданам республики на сумму 839 млн рублей. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка начисляется в размере 12065 рублей на ребёнка.

В ведомстве пояснили, что граждане, которые планируют впервые обратиться в органы социальной защиты, из числа семей, в которых недавно родились дети, имеют право обратиться за назначением выплат в течение 6 месяцев с даты рождения ребёнка. В этом случае выплата будет назначена с месяца, в котором родился ребёнок. По вопросам предварительной записи и всем другим возникающим вопросам можно обратиться:
- колл-центр управления соцзащиты по Улан-Удэ: +7 (3012) 571-600, +7 (3012) 573-900;
- телефон бесплатной справочной службы Бурятии «Наши дети»: 8-800-350-57-16;
- колл-центр МФЦ: +7 (3012) 287-287.
Адреса и телефоны клиентских служб в районах Бурятии можно узнать на сайте минсоцзащиты РБ (https://egov-buryatia.ru/minsoc/about_authority/subordinate_organizations/podrazdeleniya-rgu-tsspn/).
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