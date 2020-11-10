Беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки продлён по 1 марта 2021 года
В Бурятии продлевается беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление правительства республики было принято 5 ноября.
В нормативном документе упоминаются пособие на ребёнка; компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях; ежемесячная выплата ветеранам труда Республики Бурятия; ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2019 года; ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей; денежная компенсация на воспитание и обучение ребёнка-инвалида дошкольного возраста родителям. Указанные выплаты автоматически продлеваются получателям по 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии продлили беззаявительный период соцвыплат
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