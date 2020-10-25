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В Улан-Удэ после реконструкции открыли сквер у Чёрного тюльпана

В Улан-Удэ после реконструкции открыли сквер у Чёрного тюльпана
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Стоимость реконструкции превысила 44 миллиона рублей

24 октября в Улан Удэ после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Ровесникам, ушедшим в бой» и прилегающий к нему сквер.

В комплексе реконструированы мемориальные стены, заменены мемориальные доски, на которых высечены портреты и имена погибших воинов, устроен мемориальный камень в память о локальных войнах, на котором высечены названия 22 стран. Кроме того, проведено благоустройство территории возле памятника Герою России Алдару Цыденжапову, отреставрирована скульптурная композиция «Черный тюльпан» и фигуры «Скорбящих матерей».

На территории вокруг мемориалов развернулся зелёный сквер с тротуарами, торшерным освещением, автомобильной парковкой. Для детей здесь обустроена площадка по военной тематике. Территория безопасна – по всему периметру установлено 16 видеокамер. Стоимость реконструкции объекта составила 44,62 млн рублей, в том числе 43,72 млн рублей - федеральные средства.




Работы проводились при тесном взаимодействии с инициативными жителями города, 36-й Армией, также были проведены голосования по выбору эскизного проекта, высоте ограждения. В обсуждениях по благоустройству мемориального комплекса и сквера принимал участие экспертный совет, в состав которого вошли автор мемориала-архитектор Батор Бадмацыренов, члены Союза архитекторов Бурятии, представители общественной организации «Общество без барьеров».

В процессе реконструкции мемориальных стен включен ещё 21 портрет погибших воинов, информация о которых была представлена общественными ветеранскими организациями, также дополнительно добавлена информация о воинских званиях, награждениях, дате рождения и дате гибели воинов. Для сбора информация была проведена поисковая работа совместно с общественными организациями.

- Уважаемые земляки, сегодня праздник – День подразделений специального назначения. Сегодня мы отдаём дань памяти людям, которые несут службу иногда в тех местах, которые мы не видим или не знаем, они стоят на страже интересов нашей Родины. Сегодня мы открываем мемориальный комплекс и вспоминаем наших земляков, которые выполняли свой долг в разных частях света. На памятном камне есть воины, сражавшиеся за мир в Афганистане, Сирии, Африке и Азии. Везде наши земляки с честью защищали интересы Родины. Комплекс, открытый сегодня, это память для всех нас. 139 фотографий наших земляков, которые не вернулись, расположены на стелах. Я бы хотел призвать всех, чтобы мы помнили их заслуги, помнили не только тех, кто погиб, но и тех, кто живой, чтобы мы все вместе берегли нашу Родину,– сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



На церемонию открытия, возложения цветов и гирлянд также пришли представители общественных военных организаций, которые принимали активное участие в работе по обновлению мемориального комплекса. Это Бурятское региональное отделение «Боевое Братство, БРО «Российский союз ветеранов Афганистана» и РОО «Союз Солдатских родителей Республики Бурятия».

За модернизацию мемориала прилегающей к нему территории горожане проголосовали в 2018 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.






По информации пресс-службы правительства Бурятии

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