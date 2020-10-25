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Игры в «регулирование». Чем они угрожают байкальской природе

Игры в «регулирование». Чем они угрожают байкальской природе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Повышение уровня Байкала становится всё более заметным – в Прибайкальском районе до сих пор не снят режим чрезвычайной ситуации, недавно появилась ещё одна тревожная для жителей Бурятии новость: на севере озера подтопило остров Ярки. Учёные продолжают бороться за нормализацию экологической ситуации. Своим экспертным мнением о грядущих последствиях регулирования уровня Великого озера с «Байкал-Daily» поделилась кандидат биологических наук Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Наталья Владимировна Базова.

Выживаемость на грани

- Наталья Владимировна, почему важно регулирование Байкала?

- Регулирование уровня Байкала должно быть максимально приближено к естественным процессам. С начала 1960-х гг., после введения в эксплуатацию ГЭС на Ангаре, довольно длительное время, может быть, до середины 1990-х гг., наблюдалась адаптация прибрежной биоты к изменению уровня. Затем в маловодный период, с середины 1990-х годов, всем стало не хватать воды. В настоящее время выживаемость всей биоты озера Байкал находится под большой угрозой, не только омуля, но и значительной части видов рыб, обитающих в его бассейне.

При снижении уровня озера, особенно в маловодные годы, биота дельты, авандельты и других прибрежно-соровых участков озера Байкал не успевает приспособиться именно к резким изменениям. Это чревато гибелью личинок омуля и других ценных видов рыб, что в дальнейшем, естественно, выразится в снижении численности взрослых особей. Тот же омуль и так уже многие годы имеет такую минимальную численность в озере Байкал, которая никогда не фиксировалась учёными за всё время наблюдений.

В настоящее время в бассейне оз. Байкал маловодный цикл закончился, но, тем не менее, резкие колебания уровня в озере всё же крайне нежелательны.

Подобные процессы отрицательно влияют практически на всё живое, особенно на прибрежно-соровые системы, начиная от простейших организмов. Эти мельчайшие организмы, играющие важнейшую роль в пищевой цепи обитателей Байкала, при снижении уровня озера попросту не успевают мигрировать в более глубокие участки, и попадают в зону осушения. Поэтому важно не допускать резких перепадов уровня озера, которые могут привести к крайне нежелательным последствиям.

Призрак катастрофы

Но, говоря о биоте озера Байкал, не стоит забывать и об обитателях его главного притока – реки Селенги. Ведь именно Селенга несёт не менее пятидесяти процентов всего объёма вод в озеро. Кроме того, Селенга – водоток высшей рыбохозяйственной категории. Из озера Байкал на нерест сюда заходит много видов рыб, начиная от ценных, к ним отнесены байкальский осётр, байкальский омуль, белый байкальский хариус, и заканчивая частиковыми – окунь, плотва, елец и другие.

Падение уровня реки Селенги до минимальных значений, как в 1995–2018 годах, тоже не вполне благоприятно для её обитателей, так как Селенга должна очищать, как бы «прогонять» свои воды в русле для освобождения от накопившихся взвесей и осадков, что возможно лишь в многоводные годы.

В настоящее время начинаются многоводные годы, и мы с тревогой думаем: что будет через два-три года и далее? Под угрозой затопления окажется пойма Селенги, где сейчас наблюдается плотная жилая застройка. Люди поселились, оформили себе дома в собственность в маловодный цикл, предполагая, что он будет длиться десятилетиями. Но не надо забывать, что Селенга может непредсказуемо выйти из берегов – вспомните наводнения 1973, 1993, 1998 годов?! Особенно 1973 год – какие катастрофичные тогда были подтопления!

А ведь мы находимся только на первом году многоводного цикла. И следует серьёзно задуматься, что будет при дальнейшем естественном подъёме уровня вод. О предстоящих наводнениях нужно задуматься уже сейчас, пока нам на это отводится какое-то время. Тем не менее, всё же повторюсь: многоводный цикл нужен, и он естественен для Байкала.

Значительную угрозу таит в себе и гидростроительство (гидроэлектростанции в русле Селенги и её притоках, отвод в пустыню Гоби) на территории Монголии. Проектом намечается искусственное регулирование уровня воды в реке Селенге. Предполагаемый спуск вод от гидроэлектростанций приведёт к нарушению естественных процессов в течение года, и для биоты, а также и для тех видов рыб, которые заходят в Селенгу на нерест, это будет полной катастрофой. По Селенге в зимний период предполагается превышение температуры воды, объёма поступления взвесей, когда, напротив, должно идти очищение вод от взвесей за счёт падения уровня реки. И, напротив, в летний период будет превышено поступление холодной воды от ГЭС, что, естественно, скажется на других процессах вегетации биоты реки.

Всё вышеперечисленное приведёт к опустению вод Байкала, где численность ценных и других видов рыб значительно снизится. Поэтому всем нам – и учёным, и представителям общественности, и власти – ни в коем случае нельзя допустить такого сценария развития событий. Непродуманные «регулирования» чреваты как для акватории Селенги, так и – в большей степени – для Байкала. А в конечном итоге, для всей первозданной байкальской природы.

ученые Байкал
 
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