Автомобили оборудованы электроподъёмником для инвалидных колясок
3 автобуса модели ИАЦ-1767 МЗ переданы в безвозмездное пользование на срок до 31 декабря 2020 года в центральные больницы Заиграевского, Баргузинского и Кабанского районов Бурятии. Минсоцзащиты республики передал медицинским учреждениям транспорт, оснащённый специальным оборудованием – электроподъёмником для инвалидных колясок.
Также ведётся организационная работа по заключению договора на передачу автомобиля ГАЗ-А69R32 в республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко.
Всего планируется передать 17 транспортных средств для решения вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе минсоцзащиты РБ.
Районные больницы Бурятии получили автобусы для инвалидов
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