Районные больницы Бурятии получили автобусы для инвалидов

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Автомобили оборудованы электроподъёмником для инвалидных колясок



3 автобуса модели ИАЦ-1767 МЗ переданы в безвозмездное пользование на срок до 31 декабря 2020 года в центральные больницы Заиграевского, Баргузинского и Кабанского районов Бурятии. Минсоцзащиты республики передал медицинским учреждениям транспорт, оснащённый специальным оборудованием – электроподъёмником для инвалидных колясок.



Также ведётся организационная работа по заключению договора на передачу автомобиля ГАЗ-А69R32 в республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко.



Всего планируется передать 17 транспортных средств для решения вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе минсоцзащиты РБ.

