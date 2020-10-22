Бурятия получит более 223 млн рублей на выплаты на третьего ребёнка

Дополнительную финансовую поддержку предоставит федеральный центр



Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2020 году дополнительно получат поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка. На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет. Всего в списке 76 территорий, в том числе и Бурятия.



В соответствии с распоряжением от 10 октября 2020 г. №2618-р республике выделено дополнительно 223,3 миллиона рублей на финансирование ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. Выплата предоставляется семьям, в которых доход на 1 члена семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения в Бурятии - 24892 рубля. Данная мера социальной поддержки оказывается в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей», отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».



- Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты РБ.

